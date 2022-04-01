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TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR BAŞKENTİ BURSA

Osmanlının tarihi başkenti, medeniyetlerin buluşma noktası, Uludağ’ı yeşili ve doğal güzellikleriyle, camileri türbeleri, tarihi eserleri ve mimari dokusuyla turizmin önemli merkezi, Türkiye’nin sanayi lokomotiflerinden Bursa 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti seçildi. Bursa bu unvanla Türk Dünyasını ağırlamaya başladı.

01 Nisan 2022 Cuma 14:04
TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR BAŞKENTİ BURSA

HABER: NEDRET HOTUN

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı’nın Kültür Bakanları toplantısında alınan kararla seçilen Bursa bu kapsamda bir dizi etkinliğe ev sahipliği yapacak. Bu ünvan Bursa’da 1 yıl kalırken bu yılın sonunda bir başka ülkeye teslim edilecek.

2022 yılı boyunca birçok özel etkinlik yapılacak

İlk gün programı kapsamında Osman Gazi ve Orhan Gazi türbelerinin bulunduğu Tophane’den Atatürk caddesindeki tarihi Belediye Binasına kortej yürüyüşü düzenlendi. Yürüyüşün ardından 20 ülkeden 20 solist ve 50 sanat topluluğu sahne aldı. Türk Devletleri’nden gelen sanatçılar yöresel giysileri, renkleri, performans ve danslarıyla büyük ilgi gördü.

Resmi açılış töreninin ikinci ayağı TOFAŞ Spor Salonu’nda yapıldı. Türk Dünyasının folklorünü yansıtan gösteriler düzenlendi. 20’ye yakın ülkeden 700 sanatçı izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. Katılanlar arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da vardı. Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım konuşmasında birlik ve beraberlik mesajı verdi. 8 bin yıllık tarihiyle farklı medeniyetlerin izlerini taşıyan Bursa kültürel dokusuyla dikkat çekiyor. Cumalıkızık, Tarihi Çarşı, Hanlar Bölgesi ve Sultan Külliyeleri ile Bursa UNESCO Dünya Mirası listesinde yer almaktadır.

Etkinlikler 2022 yılı boyunca devam ederken‘ 4.Dünya Göçebe Oyunları’ Bursa İznik ilçesinde gerçekleşecek. Sayın Cumhurbaşkanı’nın ev sahipliğinde farklı cumhurbaşkanları ve bakanlar ağırlanacak. Geçen yıl ilki İstanbul’da yapılan ‘Korkut Ata Film Festivali’nin bu yıl 2.si Bursa Merinos Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek. Uludağ’da gerçekleştirilecek müzik festivalinden birçok organizasyonaev sahipliği yapacak olan Bursa yinedünyada tanınmamıza vesile olacak.

(Habere fotoğraf desteği fotoğraf sanatçısı Fahrettin Beceren tarafından verilmiştir)

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 01.04.2022 14:14
Anahtar Kelimeler:
Bursa2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti
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