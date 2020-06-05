TÜRK DÜNYASI FİLM FESTİVALİ 2021 YILINA ERTELENDİ

HABER: HASRET DİLEK DELİER



Geniş bir coğrafya ve muhteşem bir kültüre sahip olan Türk Dünyasının Sinemacılarını bir araya getirmek ve Türk Dünyasının müşterek filmler, diziler çekilmesine imkân sağlamak, çekilen dizi ve filmleri müşterek vizyona sunarak böylelikle Türk Kültürünü ve Türk Dünyasının Kardeşlik hukukunu yükseltmek amacı ile müşterek yapmayı düşündükleri “TÜRK DÜNYASI FİLM FESTİVALİ” Corona Virüs salgını yüzünden 2020 Yılında yapılmayarak 2021 Yılına ertelendi.

2019 Yılının Aralık ayında İstanbul'da bir araya gelen Türkiye,Özbekistan,Kazakistan,Kırgızistan,Azerbaycan, Türkmenistan,Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti,Tacikistan, Macaristan ve Makedonya Sinema Genel Müdürleri ve Sinema sektörü temsilcileri Türk Dünyasını Kapsayan ve Türk Dünyası’nın OSKARI olabilecek “TÜRK DÜNYASI FİLM FESTİVALİNİN YAPILMASINI” Türk Dünyası Sinemacılar Çalıştayın da ele aldılar. Yapılan müzakereler ve münazaralar neticesinde Kazakistan'ın bu Festivali biz yapalım önerisine karşılık Türkiye de yapılması kararlaştırıldı.





Tüm ülkelerden Tertip komitesinde birer kişinin yer aldığı Tertip Komite Başkanlığını Türkmenistanlı Türk Dünyası Sinemacılar Birliği Yürütme Kurulu Başkanı Hoca Kulu Narliyev’in Yapacağı,Türkiye’den Türk Dünyası Kültür Sanat ve Sinema Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Serdar Gökhan, Kazakistan’dan Kazakistan Sinema Müdürü Kanat Torabay, Kırgızistan’dan Milletvekili ve TÜRKPA Kültür Komisyonu Başkanı Sadık Şer-Niyaz,Özbekistan’dan Ulugbek Abdullayev, Azerbaycan’dan Oktay Mir Kasım, Makedonya’dan Sefer Canoski, RF Tataristan’dan Milyauşa Aytuğanova’nın yer aldığı çalıştayda ele alındı.

Ayrıca oluşturulan Yürütme Kurulu ile de “TÜRK DÜNYASI FİLM FESTİVALİNİN “teknik ve altyapı çalışmalarının kararının alındığı toplantı da Türkiye’den Sinema Genel Müdürü Erkin Yılmaz, Türkmenistan’dan Türk Dünyası Sinemacılar Birliği Yürütme Kurulu Başkanı Hoca Kulu Narlıyev,Kırgızistan’dan Milletvekili Sadık Şer-Niyaz,Özbekistan’dan Uluğbek Abdullayev, Kazakistan’dan Kazak Film Müdürü Kanat Torabay,Tataristan’dan Tatar Kino Genel Müdürü Milyauşa Aytuğanova,Türk Dünyası Belgesel Film Festivali Tertip Komitesi Başkanı Menderes Demir,Türk Dünyası Belgesel Film Festivali Yurt Dışı Direktörü Bayram Bayrammuhamedov’un katılımı ile yapılan toplantıda Karara bağlandı.

Tüm bu çalışmalar; Festival Tertip Komitesi Başkanı Hocakulu Narliyev Başkanlığın da “Türk Dünyası Film Festivali” Tertip Komitesi ile Yürütme Kurulunun Tele Konfarasla yaptıkları toplantı neticesinde Festivalin 2021 Yılı içerisinde belirlenecek tarihte yapılması öngörüldü. Konuyla ilgili açıklamayı Türk Dünyası Film Festivali Tertip Komitesi Başkanı Hocakulu Narliyev yaptı.