Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Fatih'te yankesicilik şoku
Fatih'te yankesicilik şoku
Ankara'da aranan 37 FETÖ şüphelisi yakalandı
Ankara'da aranan 37 FETÖ şüphelisi...
MSB: 4 terörist etkisiz hale getirildi
MSB: 4 terörist etkisiz hale...
İçişleri Bakanlığı: 2 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı: 2 terörist etkisiz...
Bursa'da 'Şehit Erman Özcan' operasyonu
Bursa'da 'Şehit Erman Özcan' operasyonu
İş fırsatları için hemen tıkla!

TÜRK DÜNYASI FİLM FESTİVALİ 2021 YILINA ERTELENDİ

YEDİ TÜRK CUMHURİYETİ ve ÖZERK TÜRK CUMHURİYETLERİNİN 2020 YILINDA MÜŞTEREK YAPMAYI KARARLAŞTIRDIKLARI FESTİVALİN 2021 YILINA ERTELENMESİNE KARAR VERİLDİ

05 Haziran 2020 Cuma 11:52
0 Okunma
TÜRK DÜNYASI FİLM FESTİVALİ 2021 YILINA ERTELENDİ

HABER: HASRET DİLEK DELİER
 

Geniş bir coğrafya ve muhteşem bir kültüre sahip olan Türk Dünyasının Sinemacılarını bir araya getirmek ve Türk Dünyasının müşterek filmler, diziler çekilmesine imkân sağlamak, çekilen dizi ve filmleri müşterek vizyona sunarak böylelikle Türk Kültürünü ve Türk Dünyasının Kardeşlik hukukunu yükseltmek amacı ile müşterek yapmayı düşündükleri “TÜRK DÜNYASI FİLM FESTİVALİ” Corona Virüs salgını yüzünden 2020 Yılında yapılmayarak 2021 Yılına ertelendi.

2019 Yılının Aralık ayında İstanbul'da bir araya gelen Türkiye,Özbekistan,Kazakistan,Kırgızistan,Azerbaycan, Türkmenistan,Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti,Tacikistan, Macaristan ve Makedonya Sinema Genel Müdürleri ve Sinema sektörü temsilcileri Türk Dünyasını Kapsayan ve Türk Dünyası’nın OSKARI olabilecek “TÜRK DÜNYASI FİLM FESTİVALİNİN YAPILMASINI” Türk Dünyası Sinemacılar Çalıştayın da ele aldılar. Yapılan müzakereler ve münazaralar neticesinde Kazakistan'ın bu Festivali biz yapalım önerisine karşılık Türkiye de yapılması kararlaştırıldı.


Tüm ülkelerden Tertip komitesinde birer kişinin yer aldığı Tertip Komite Başkanlığını Türkmenistanlı Türk Dünyası Sinemacılar Birliği Yürütme Kurulu Başkanı  Hoca Kulu Narliyev’in Yapacağı,Türkiye’den Türk Dünyası Kültür Sanat ve Sinema Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Serdar Gökhan, Kazakistan’dan Kazakistan Sinema Müdürü Kanat Torabay, Kırgızistan’dan  Milletvekili ve TÜRKPA Kültür Komisyonu Başkanı Sadık Şer-Niyaz,Özbekistan’dan Ulugbek Abdullayev, Azerbaycan’dan Oktay Mir Kasım, Makedonya’dan Sefer Canoski, RF Tataristan’dan Milyauşa Aytuğanova’nın yer aldığı çalıştayda ele alındı.

Ayrıca oluşturulan Yürütme Kurulu ile de “TÜRK DÜNYASI FİLM FESTİVALİNİN “teknik ve altyapı çalışmalarının kararının alındığı toplantı da Türkiye’den Sinema Genel Müdürü Erkin Yılmaz, Türkmenistan’dan Türk Dünyası Sinemacılar Birliği Yürütme Kurulu Başkanı Hoca Kulu Narlıyev,Kırgızistan’dan Milletvekili Sadık Şer-Niyaz,Özbekistan’dan Uluğbek Abdullayev, Kazakistan’dan Kazak Film Müdürü Kanat Torabay,Tataristan’dan Tatar Kino Genel Müdürü Milyauşa Aytuğanova,Türk Dünyası Belgesel Film Festivali Tertip Komitesi Başkanı Menderes Demir,Türk Dünyası Belgesel Film Festivali Yurt Dışı Direktörü Bayram Bayrammuhamedov’un katılımı ile yapılan toplantıda Karara bağlandı.

Tüm bu çalışmalar; Festival Tertip Komitesi  Başkanı Hocakulu Narliyev Başkanlığın da “Türk Dünyası Film Festivali” Tertip Komitesi ile  Yürütme Kurulunun Tele Konfarasla yaptıkları toplantı neticesinde Festivalin 2021 Yılı içerisinde belirlenecek tarihte yapılması öngörüldü. Konuyla ilgili açıklamayı Türk Dünyası Film Festivali Tertip Komitesi Başkanı Hocakulu Narliyev yaptı. 

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
TÜRK DÜNYASI FİLM FESTİVALİ 2021 YILINA ERTELENDİHasret Dilek Delierönce VatanYedi Türk CumhuriyetiÖzerk Türk Cumhuriyetleri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Adana'daki tarihi demiryolu tüneli tescillendi
Adana'daki tarihi demiryolu tüneli tescillendi
60 saniyede müziğin sınırlarını zorlayacaklar
60 saniyede müziğin sınırlarını zorlayacaklar
Karaca Mağarası, ziyarete açıldı
Karaca Mağarası, ziyarete açıldı
Roma zenginlerinin anıt mezarları zamana direniyor
Roma zenginlerinin anıt mezarları zamana direniyor
SEVCAN BİRGÖREN “VİRÜSÜ KOVUYORUZ”  
SEVCAN BİRGÖREN “VİRÜSÜ KOVUYORUZ”  
Kapadokya'da turizm sezonu hazırlıkları tamam
Kapadokya'da turizm sezonu hazırlıkları tamam
SEVCAN BİRGÖREN “VİRÜSÜ KOVUYORUZ”  
SEVCAN BİRGÖREN “VİRÜSÜ KOVUYORUZ”  
Karslı ozanlar online atıştı
Karslı ozanlar online atıştı
Dağlardaki dut ağaçlarından bağlama üretiyor
Dağlardaki dut ağaçlarından bağlama üretiyor

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı