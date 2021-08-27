“TÜRAN” SERGİSİ - LUNA SANAT GALERİSİ

ZAMBAK KARABAY

İSTANBUL

Pandemi dönemi sanatçıların eserleri kurallara uyan kalabalık sanatseverler tarafından beğeni aldı.

Her branşta meslek sahibi yerli ve yabancı sanatçıların kendine özgü tekniğiyle sarmalanmış onca emeğin ve tutkunun aktığı özgür eserleri görülmeye değer.

Sanata gönül vermiş sanatsever topluluğu ile açılan sergi, her türlü malzemeyle farklı kompozisyon ve yaklaşımlarıyla duygularını tuvale yansıtan, her biri kendi alanında uzmanlaşmış sanatçıları aynı çatı altında topluyor.

Sergide Eserleri Olan Sanatçılar: Mahya Rastegar, Ebrahim Heidari, Mehdi Rezaian, Sana Danaei, Asal Rastegar, Tahereh Ahmadipour (Tara), Zahra Abdollahi, Sepideh Khezripoorgharaei, Ashkan Soleymani Zarrin, Hooria Ayromlou, Azam Falahati, Zeinab Rezaei, Sahar Beigi, Zari Mazinani, Zahra Fathyzade, Sajad Khodakarami, Diana Afghantolouei, Fatemeh Hosseini Fashandi, Aylar Shojaei Yekta, Zahra Samadi, Nooshin Ghavinezhad, Diba Karami, Fahimeh Hedaei, Mahboobe Afzali, Fatemeh Ahmadi, Marzeyh Bayat, Masoumeh Khalaji, Faezeh Kiani, Parivash Khoshdelan, Hasti Lotfi, Fariba Aghayari(Paria), Önder Soy, Sedat Firat, Maryam Azizisoleyman, Ayça Geçkil, Zeinab Khosravi, Mümin Candaş, Ercan Paya, Mihriban Sanıvar, Burhan Özer, Atalay Mansuroğlu, Nadiya khedry, Niloofar rezaei mirghaed, Samira Nezami, Atena Tarkhorani, Shaqayeq Seyfpour, Bahareh Esmaeili, Somayeh Ghasemtabar

“Türan” adlı sergisi; Luna Sanat Galerisi’nde 28 Ağustos 2021 tarihine kadar sanat severlerin ziyaretine açık...