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“Tüm Kadınlar Çiçektir” Sergisi  

Dünya Kadınlar Günü’ne istinaden; Hikmet Çetinkaya & Abdurrahim Güney’in “Tüm Kadınlar Çiçektir” sergisi 3 Mart Çarşamba günü Galer İdil’de sanatseverlerin izlenimine sunuldu

12 Mart 2021 Cuma 18:47
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“Tüm Kadınlar Çiçektir” Sergisi  

ZAMBAK KARABAY

İSTANBUL

Galeri İdil 129 kadın emekçinin daha iyi şartlara sahip olmak amacıyla çıktıkları grevde üzerlerine fabrikanın kilitlenmesi ve çıkan yangında diri diri yanarak ölmeleri sebebiyle bu günü anmak için “Tüm Kadınlar Çiçektir” isimli sergiyi düzenlemiştir.

Dünyaca ünlü değerli sanatçılarımız Hikmet Çetinkaya ve Abdurrahim Güney’in 30’u aşkın natürmort ve portre eserleri bu anlamlı günde, kadınlar baş tacımızdır temasıyla sergilenmeye başlanmıştır.

Hikmet Çetinkaya 45 yıldan beri elinden bırakmadığı fırçasıyla,10 binden fazla çalışmasını sanat dünyasına kazandırmış, gelincik tablolarıyla sanatının zirvesine çıkmıştır. Kullandığı çarpıcı, canlı renkler ve tuvale kazandırdığı boyutlar ile kendi tarzını mühürlemiştir.Yine kendi anlatımıyla dünü ve bugünü olan ancak yarını belli olmayan “gelincikler” serileriyle an’ın önemini vurgular.

Abdurrahim Güney katıldığı tüm kişisel ve karma sergilerde portrelerdeki başarısı, kuvvetli fırçası, sanatında ve eserlerindeki olağanüstü titizliği, renk armonisindeki ustalığı ile sanatseverleri pastoral ve huzur dolu bir dünyaya taşıyarak haklı takdir toplamaktadır.

Sergi, 24 Mart’a kadar Galeri İdil’de sanatseverlerin ziyaretine açık.

Önce Vatan Gazetesi

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