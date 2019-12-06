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Troya müzesi, 'Avrupa Yılın Müzesi Ödülleri'nde finala kaldı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Dünyanın en önemli çağdaş arkeoloji müzelerinden Troya Müzemiz, 'Avrupa Yılın Müzesi Ödülleri 2020'de finale kaldı" dedi.

Troya müzesi, 'Avrupa Yılın Müzesi Ödülleri'nde finala kaldı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Dünyanın en önemli çağdaş arkeoloji müzelerinden Troya Müzemiz, 'Avrupa Yılın Müzesi Ödülleri 2020'de finale kaldı" dedi.

06 Aralık 2019 Cuma 12:24
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Troya müzesi, 'Avrupa Yılın Müzesi Ödülleri'nde finala kaldı

ANKARA - Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Avrupa Yılın Müzesi 2020 ödülünün eşsiz atmosferi, yaratıcı sunumlarıyla ziyaretçilerini etkileyen, eğitim ve sosyal alanlarda sorumluluk üstlenen ve kalite standartlarını geliştiren müzelere verildiği bildirildi. Bu kapsamda Çanakkale'de bulunan Troya Müzesi'nin, Avrupa Konseyinin desteğiyle faaliyet gösteren Avrupa Müze Forumu'nun düzenlediği, 'Avrupa Yılın Müzesi Ödülleri 2020'de finale kaldığı belirtildi.

BAKAN ERSOY, SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURDU

Bakan Ersoy, finale ulaşan Troya Müzesinin bu başarısını sosyal medya hesabından duyurarak, müzede emeği geçenleri kutladı. Bakan Ersoy, "Dünyanın en önemli çağdaş arkeoloji müzelerinden Troya Müzemiz 'Avrupa Yılın Müzesi Ödülleri 2020'de finale kaldı. Çok sayıda müze arasından aday gösterilen Troya'yı ülkemize kazandıran Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, müzede emeği olan herkesi kutluyorum" ifadelerini kullandı.

YARIŞMANIN SONUÇLARI 2 MAYIS 2020'DE

Avrupa Yılın Müzesi 2020 ödülünü kazanacak olan müze, 29 Nisan-2 Mayıs 2020 tarihleri arasında Birleşik Krallık Cardiff Amgueddfa Cymru’daki Wales Ulusal Müzesi’nde düzenlenecek Avrupa Müze Forumu Yıllık Konferansı’nın son gününde törenle açıklanacak. Avrupa Müze Forumu'nun ana ödülü olarak kabul gören, 'Avrupa Yılın Müzesi Ödülü'nü daha önce Türkiye adına 1997 yılında Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi kazanmıştı. Troya Müzesi 2013 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen yarışma sonucu belirlenen proje kapsamında yapılmaya başlanmış; resmi açılışı da 18 Mart 2019'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılmıştı.

 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Kültür Ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri ErsoyAvrupa Yılın Müzesi ÖdülleriTROYA MÜZESİ
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