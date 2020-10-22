Tripolis için 'koruma amaçlı imar planı' onaylandı

DENİZLİ - Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi ekim ayı olağan toplantısı, Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan başkanlığında düzenlenen toplantıda, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nca hazırlanan Tripolis antik kenti,1/5000 ve 1/1000’lik koruma amaçlı imar planı görüşüldü. Buldan ilçesinin Yenicekent Mahallesi’nde yer alan Tripolis'in insan elinin değmediği bir antik kent olarak bugüne dek ulaştığını belirten Başkan Zolan, "Kültür ve Turizm Bakanlığımızın belirlemiş olduğu çerçevede, Pamukkale Üniversitemizin kazı heyeti, Valiliğimizin koordinesi ve bizlerin de desteğiyle bir kazı çalışması yapıyor. Buldan; tekstiliyle, tarımıyla ve birçok güzellikleriyle değerli bir ilçemiz. Bu tarihi antik kenti ile de değeri kat kat artıyor" diye konuştu.



'GÜÇLÜ BİR ADIM DAHA ATACAĞIZ'



Koruma amaçlı imar planı hazırlama sürecinde Ankara’da birçok önemli görüşme yaptıklarını kaydeden Başkan Zolan, “Bu planı yapmak için gerçekten İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığımız çok emek verdi. Bizler de Ankara’da bakanlarımızla bu konuda izinler alma konusunda taleplerimizi ilettik. Bakanlıklarımızla gerekli yazışmalar oldu ve koruma amaçlı imar planını yapıyoruz. Hem Tripolis’in güzelliğini koruyup hem de Buldan’ın güzelliğine güzellik katarak, tarihimize sahip çıkacağız. Denizli’yi turizm kenti yapma adına güçlü bir adım daha atacağız. Emek veren herkese teşekkür ediyorum" dedi.