TEK LİDER ÖNCE VATAN GAZETESİ ve  10 YILDIR DEĞİŞMEYEN TEK ADRES "DUYGULARIN ADRESİ"

Değerli Önce Vatan Gazetesi okurlarımız, Duyguların Adresi Seçkin Şairlerimiz

Türkiye’de bir ilk’i gerçekleştirdiğimiz ÖNCE VATAN GAZETESİ' nde DUYGULARIN ADRESİ { Şiirler } köşemizde gün ışığına çıkmamış siz şairlerimize şiir yazmanız için teşvik amaçlı 20.02.2013 tarihinde yayın hayatına başladık

Merak edenleriniz için işte ilk sayımız ve devam eden son sayımız linke tıklayınız. 1. sayı https://www.oncevatan.com.tr/.../02/20%20%C5%9EUBAT/2-.jpg ve

https://e-gazete.oncevatan.com.tr/.../02/15/sayfa-14.jpg

Büyük bir beğeniyle, teşekkürle, takdirle, sizlerin güçleri ve desteğiyle aramıza katılan her saniye artan değerli ve seçkin şairlerimizin şiirleriyle 20.02.2022 tarihi bugüne kadar gelmiş bulunmaktayız

20.02.2022 Tarihinde 10. Yılımızı sizlerle doldurmanın mutluluğunu, sevincini onurunu ve gururunu yaşamaktayız

Duyguların Adresi seçkin siz seçkin şairlerimizin menfaati ve gereksinimlerinizi sağlamanız için şartsız, kuralsız ve hiçbir kar sağlamadan sizlere daha iyi bir hizmet vermeyi ilke edindik

‘’ 10 ‘’ YILDIR NELER YAPTIK ve NELER YAPIYORUZ!

* Şiir türleri kategorize edilmeden her tür şiirlerinizi yayınladık, yayınlıyoruz { Cinsel içerikli, siyasi, terör destekleyici, kişi veya kişileri rencide edici ve ç/alıntı } eserleri yayınlamıyoruz

* Eserlerinizi yayınlatmak için ücret talep etmiyoruz hiçbir zaman da etmeyeceğiz

* Belirli Gün ve Haftalar Etkinliğince o günün anlam ve önemi hatırlatmak için ‘’ KONULU ‘’ şiirler ‘’ ÖZEL‘’ sayılarımız hazırlandı, hazırlıyoruz. Örneğin; Anneler günü, Babalar günü, Sevgililer günü, Önemli şahsiyetlerin doğum ve ölüm yıldönümleri, Atatürk’ün doğumu, ölümü, Öğretmenler günü, Kadınlar Günü, Kızılay, Yeşilay haftası gibi…..

* Eserlerinizi yayınlatma hakkınız SINIRSIZ’dır

* Önce Vatan Gazetesi DUYGULARIN ADRESİ Köşemizin çıkan sayısını hangi il'de olursanız olun il il köy köy, kasaba kasaba istinasız kargo yoluyla sadece KARGO BEDELİ ödenerek istediğiniz adet ikametgahınıza gönderildi, gönderiliyor

* Gazeteyi almak kendi isteğinize bırakılmış olup almakta ve almakta özgürlüğünüz verilmiştir. Şart koşmuyoruz

* ŞAİR AYRIMCILIĞI yapmadık, yapmıyoruz. { 07’den 77’ye. Bay, Bayan, Çocuk, Genç, İhtiyar, Her tür meslek erbapları } ÖNCE VATAN GAZETESİ – DUYGULARIN ADRESİ { Şiir } köşemize katılabiliyor katıldınız

* Eserleriniz { [email protected] } mail adresimize hangi şairimiz ve şiiri gelmişse aslı gibi yayınlandı, yayınlanıyor. { İmla kuralları ve noktalama işaretleri } Duyguların Adresi Yönetmeni Nihat İlikcioğlu tarafından düzenlenmektedir.

* Kültür Sanat ve Edebiyat { DUYGULARIN ADRESİ } Yönetmeni Nihat İlikcioğlu’na ‘’ Torpil ‘’ ile Önce Vatan Gazetesi İmtiyaz Sahibi ve gazete çalışanlarının tanıdıklarını 2. ve 3. kişiler araya konularak yayınlanması önceliğe alınmadı, alınamaz

* Baskı, Tehdit, Gözdağı, Şantaj, Rüşvet ve Para ile eserler, haberler yayınlatamaz yayınlanmaz

* Yayınlanan eserlerin hukuki sorumluluğu, kullanılan materyaller ve yazının içeriği yazarlarına aittir

* Eserleriniz yayınlanarak bir nevi ‘’ NOTER ‘’ görevi görmektedir

Paylaşmak istediğiniz platformlarda, web sitenizde, sosyal medyalarda, ınstagram , twitter, facebook sayfalarınızda, kendi grubunuzda ve üyesi olduğunuz tüm gruplarda özgürce paylaşma izni veriyoruz

* Facebook arkadaş sınırı 5.000 kişi ile sınırlı olduğu için Nihat İlikcioğlu’nu

https://www.facebook.com/nihat.ilikcioglu tüm sosyal medya takipçileri olarak da eserlerinizi gönderdiniz yayınladık, yayınlıyoruz

ÖNCE VATAN GAZETESİ - DUYGULARIN ADRESİ { ARŞİV }

Değerli Şairlerimiz; Şiirinizin Yayınlandığı Sayfayı Arşivinizde Saklamak için uygulama başlattık, halen de bu uygulamadan faydalanıyorsunuz. İşte o

UYGULAMA :

1. http://www.oncevatan.com.tr/duygularin-adresi-siir-s31.html { Duyguların Adresi } Tüm Sayılar Linki { Bunun Üzerine 1 Defa TIKLAYINIZ }

2. HANGİ SAYI İSE ONUN ÜZERİNE TIKLAYINIZ

3. MAUSLE 1 DEFA SAĞ TIKLAYINIZ

4. RESMİ FARKLI KAYDET

Bilgisayarınızdaki Dosyalarınızın İçinde Saklayabilirsiniz.

Eserlerinizi göndermek isteyen şairlerimize 2 seçenek sunulmuştur.

1. Önce Vatan Gazetesi Kültür Sanat ve Edebiyat Yönetmeni Nihat İlikcioğlu'nun e. posta: { [email protected] } ile gönderiyorsunuz.

2. FACEBOOK KENDİ DUVARINIZDAN paylaşıyorsunuz. Facebookdan gönderdiğinizi bir kez daha yazışma Messenger panelinden Nihat İlikcioğlu’na

https://www.facebook.com/nihat.ilikcioglu

bildiriyorsunuz hemen facebook sayfanızdan alınarak gazetede yayınlanmak üzere hazırlanıyor.

Eserlerinizi yayınlarken FOTOĞRAF ile yayınladık, yayınlıyoruz.

Değerli şairlerimizin kendi fotoğraflarının ve kitap kapaklarının resimleri şairin kendi tercihine bırakılmıştır. Fotoğraf olması şart değildir. Fotoğrafları konulacak şairlerin tedbir ve güvenlik açısından ailelerinden izin almaları gerekmektedir. Gizlilik esastır.

Bizlere bu imkanı veren saygıdeğer Önce Vatan Gazetesi imtiyaz sahibi sayın Abdullah Akosman'a

Eserlerini yayınlatan ve yayınlatacak tüm seçkin şairlerimize sonsuz şükranlarımı sunuyorum..

ÖNCE VATAN GAZETESİ okumaya http://www.oncevatan.com.tr/

Şiirlerinizle yüreğinizin adresine giden ‘’ DUYGULARIN ADRESİ ‘’ yolunu takip etmeye devam ediyorsunuz http://www.oncevatan.com.tr/duygularin-adresi-siir-s31.html

NİHAT İLİKCİOĞLU

Önce Vatan Gazetesi

Duyguların Adresi Yönetmeni

e. posta: [email protected]

https://www.facebook.com/nihat.ilikcioglu

https://www.instagram.com/nihat_ilikcioglu_/

http://www.oncevatan.com.tr/

Tel. 0 532 764 44 48

ÖNCE VATAN GAZETESİ

http://www.oncevatan.com.tr/

Tel. (+90) (0212) 644 32 09

Adres: Bahçelievler Mah.

İzzettin Çalışlar Cad.

Şair Orhan Veli Sok. No: 2/1

İSTANBUL