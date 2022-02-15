ŞARKILARINI HEM SEVGİLİSİ OLANLAR HEM DE KIRIK KALPLER İÇİN SESLENDİRDİ! 

GÜÇLÜ VOKAL PERFORMANSI İLE ETKİLEDİ!

''HEPSİNİN SESİ BENİM SESİM''

Zengin repertuvarı ve güçlü sahne hakimiyeti ile gelen çiftlere unutulmaz bir akşam yaşatan sanatçı, konserinde slow şarkılara da yer vererek kalbi kırıklara ve yalnızlara da şarkılarını söyledi.

Özellikle Yıldız Tilbe'nin Vazgeçtim ve Emi şarkılarındaki vokal performansı ile dinleyenlerin tüylerini diken diken eden Dila, kendi şarkılarının yanı sıra, 80'ler, 90'lar ve günümüz popüler şarkılarına da repertuvarında yer verdi ve 7 farklı dilde şarkılar seslendirdi.

Konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan sanatçı, zamanında birçok mankenin şarkısını stüdyoda kendisinin okuduğunu söyleyerek: ''Size bir itirafta bulunacağım. Bilirsiniz mankenler arasında 2010-2015 yılları arasında bir moda vardı ve neredeyse hepsi şarkıcı olmak istiyordu. Ben de o zamanlar üniversitede harçlığımı çıkarmak için stüdyolarda vokalistlik yapıyordum. O dönem çıkan gördüğünüz bütün model ve mankenlerin hepsinin sesi benim sesim, o şarkıların neredeyse hepsini ben okudum. Dinleyince zaten anlayacaksınız. Bir beni dinleyin bir de o dönem mankenlikten şarkıcılığa geçenlerin şarkılarını dinleyin, fark edeceksiniz. Özellikle 2014-2015'te çıkan şarkılara bakın. Stüdyoda bana 'Bu kızlar okuyamıyor Dila, sen bir okursan baştan sona, biz senin kaşeni iki katı yapalım' dediler ve ben de tamam okurum dedim.'' dedi.

Sevgiler Günü ile ilgili ise kendisinin yalnız olduğunu söyleyen sanatçı, herkesin sevgililer gününü kutladı ve sahnesinde 7 farklı dilde şarkılar seslendireceğini söyledi.

Yabancı şarkı yapmayı düşünmediğini de sözlerine ekleyen Dila Kalafatoğlu:'' Yabancı şarkı yapsam oturur kendim dinlerim. O yüzden düşünmüyorum. Kalbimden akan şarkıları yapacağım. En son yaptığım Ne Yani şarkım da güzel gidiyor. Düetlerimiz olacak. Hazırlık aşamasındayız.'' dedi.