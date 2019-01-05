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Ressamlar “Yeni Yıla Merhaba” dedi...

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Ressamlar “Yeni Yıla Merhaba” dedi...

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05 Ocak 2019 Cumartesi 19:11
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Ressamlar “Yeni Yıla Merhaba” dedi...

İSTANBUL / ZAMBAK KARABAY

Feriha Gökçen Özsarıkamış tarafından organize edilen “Yeni Yıla Merhaba Karma Sergisi” Levent Tenis Kulübü‘nde 3 Ocak Perşembe günü açıldı. 

Sergi açılış kokteyli öncesi katılımcı sanatçılar serginin temasına dair ve kendilerini tanıtım konuşması yaptılar. 

Sanat, basın ve bir çok alandan sanatseverlerin kalabalık katılımı sergiye renk verdi. Sergiye katılan 83 sanatçının 100’e yakın eserleri inanılmaz beğeni aldı. 

Sergi sanatseverler tarafından Levent Tenis Kulübü’nde 17 Ocak 2019 tarihine kadar ziyaret edilebilecektir.

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Anahtar Kelimeler:
RessamlarLevent Tenis KulübüFeriha Gökçen Özsarıkamış
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