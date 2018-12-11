Ressam Memik Kibarkaya “Parmak İzlerim”

HABER: ZAMBAK KARABAY

İSTANBUL - Bahariye Sanat Galerisi, resimlerimde tual yerine kağıt, fırça yerine de parmaklarını kulanan Ressam Memik Kibarkaya’nın 65. Kişisel Resim Sergisi “Parmak İzlerim” açılışı 6 Aralık 2018 günü kalabalık sanatsever davetli topluluğunun katılımıyla gerçekleşti.

Türkiye’nin Van Gogh’u olarak adlandırılan sanatçının parmakları ile yapmış olduğu 25 portre eseri sanatseverler tarafından beğeni aldı.

Memik Kibarkaya’nın Parmak İzlerim adlı kişisel sergisi 18 Aralık 2018 tarihine kadar Bahariye Sanat Galerisi’nde sanatseverlerin ziyaretine açık...

Memik Kibarkaya Kimdir?

Sanatçı Memik Kibarkaya 1950 Kahramanmaraş doğumlu. Fırat Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi’nden mezun olduktan sonra Anadolu’nun çeşitli il ve ilçelerinde veterinerlik, ilçe müdürlüğü ve il müdürlüğü yaptı.

1997 yılında Tarım Bakanlığına, 2000 yılında Türkiye Atom Enerjisi’ne atandı. Araştırmacı kimliği ile tanındı.

Sanatçı resmini; yağlı pasteli ezerek çeşitli maddeleri karıştırıp, özel bir kağıda parmaklarıyla yapmaktadır. 30 yılı aşkın bir süredir resim sergileri açmaktadır.

“Resim benim ruhum” dediği bir süreçte; Fikret Otyam ile tanıştı. Onun bir portresini yaptı. Otyam’ın portresini beğenmesi ve önerisi üzerine emekli oldu ve kendi atölyesinde resim yapmaya hız verdi.

Birçok koleksiyonerde eseri bulunan Kibarkaya, 40 yılı aşkın zamandır resim yapmaktadır.