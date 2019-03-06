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ÖZGÜR DÜNYA İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

Sinemada ilkleri yapmasıyla bilinen ünlü yapımcı ve yönetmen Faruk Aksoy yeni filmi 'Özgür Dünya' ile sinemada çığır açmaya hazırlanıyor.

ÖZGÜR DÜNYA İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

Sinemada ilkleri yapmasıyla bilinen ünlü yapımcı ve yönetmen Faruk Aksoy yeni filmi 'Özgür Dünya' ile sinemada çığır açmaya hazırlanıyor.

06 Mart 2019 Çarşamba 11:55
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ÖZGÜR DÜNYA İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

HABER: HABİB BABAR


Faruk Aksoy’un Med Yapım ve Ay Yapım’la birlikte hayata geçirdiği 'Özgür Dünya' dramatik bir başarı, arkadaşlık hikayesine yerleştirdiği ve sadece bu film için tasarlanan 7 farklı oyunun görsel  sahneleriyle de  dünyadaki ilk film olma özelliğini taşıyor. 22 Mart'ta vizyona girecek olan film, başta gençler olmak üzere her yaştan seyirci tarafından merakla bekleniyor.

BABASI İÇİN ÖLÜMÜ GÖZE ALAN GENÇ BİR KIZ

Aykut, ( Murat Serezli)  çok başarılı bir bilgisayar oyun şirketinin büyük hissedarıdır. Oyun dünyasında devrim yaratacak bir yapay zeka yaratmıştır. Ancak ortakları  Aykut’u bertaraf etmek ve şirketi ele geçirmek üzere planlar yaparlar. Aykut yaşanılan bu olaydan sonra  kalp krizi geçirir. Oyunun dünya lansmanı için ABD dahil bütün dünyada canlı yayınlanacak bir şampiyona düzenlenir. Babasının durumuna çok üzülen  Aslı, üniversitedeki çaylak oyunculardan bir takım yaparak şampiyonaya katılmaya karar verir. Hastalığından dolayı yüksek görsel uyaranlardan, seslerden uzak durması gerekse de ölmüş annesi ve hasta babası için ölümü göze alarak arenaya çıkar.

YÖNETMEN KOLTUĞUNDA FARUK AKSOY ve ŞEVKİ ES

Filmin kadrosunda Gürbey İleri, İdris Nebi Taşkan, Hayal Köseoğlu, Sami Aksu, Rabia Söytürk gibi genç oyuncuların yanı sıra Murat Serezli, Martin Nadin gibi tecrübeli isimler ve Jahrein, Pinti Panda, Ferit Karakaya, Enis Kirazoğlu gibi oyun dünyasına meraklı gençlerin idolü isimler yer alıyor. Senaryosu Faruk Aksoy ,Evren Erbaşol, Hüseyin Aksu ve Burcu Üstündağ tarafından yazılan filmin  yönetmen koltuğunda Faruk Aksoy ve Şevki Es oturuyor.


Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 06.03.2019 12:01
Anahtar Kelimeler:
Med YapımFaruk AksoyÖzgür Dünya
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