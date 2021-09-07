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Oyuncu İncilay Şahin hayatını kaybetti

07 Eylül 2021 Salı 12:33
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Oyuncu İncilay Şahin hayatını kaybetti

İSTANBUL - Tiyatro, sinema ve dizi film oyuncusu İncilay Şahin 60 yaşında hayatını kaybetti. İncilay Şahin'in ölüm haberini Oyuncular Sendikası'nın sosyal medya hesabından duyurdu.

Oyuncular Sendikası'ndan yapılan açıklamada, 'Kurucu üyemiz, değerli meslektaşımız İncilay Şahin'i kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine sabır diliyoruz. Çok üzgünüz. Başımız sağ olsun' denildi.


 

İNCİLAY ŞAHİN KİMDİR?

Tiyatro, sinema ve dizi film oyuncusu. Şahin, 29 Ocak 1961'de Kayseri'de dünyaya geldi. MSM Aktör Stüdyoda eğitim aldı.

Tiyatro oyunculuğu yanı sıra çok sayıda sinema filmi ve dizide oynadı. 1995 yılında Çiçek Taksi ile oyunculuğa adım atan Şahin, Adını Feriha Koydum, Yaz'ın Öyküsü, Galip Derviş, Umutsuz Ev Kadınları, Hanımeli Sokağı ve Yasak Elma başta olmak üzere çok sayıda dizide rol aldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Oyuncu İncilay Şahin Hayatını Kaybetti
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