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Öyküler Yarışacak

04 Mart 2022 Cuma 13:48
Öyküler Yarışacak

Amasya Dernekler Federasyonu tarafından organize edilen 2022 Ferhat ve

Şirin Öykü Yarışması için çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Profesyonel yazar kadrosunun jüri olduğu ödüllü yarışma ile

yazarlar öyküleriyle yarışacak.

Amasya Dernekler Federasyonu tarafından organize edilen ve 5 Mart ile 5

Mayıs 2022 tarihleri arasında katılımın mümkün olduğu ödüllü

öykü yarışması düzenleniyor. 2022 Ferhat ve Şirin Öykü

Yarışmasına katılımın yoğun olması beklenirken,

katılımcıların 18 yaşını doldurmuş olma zorunluluğu bulunuyor.

Her yarışmacının bir öykü ile katılma imkanı tanınırken,

yarışmaya katılan öykü yazarlarının yazdıkları öykülerinin

kitap olarak basılma şansı bulunuyor. Öykü yarışmasında ilk 3'e

giren yarışmacılara para ödülü verilecek.

PROFESYONEL JÜRİ

Şair ve Yazar Betül Fırat'ın jüri başkanı olduğu yarışmada,

yazarlardan oluşan diğer jüri üyeliğini ise Afi Can, Binnur

Tekinalp, Fatma Türkdoğan, Gülçin Granit, Gülden Kılıç, İnci

Yılmaz Şimşek ve Serpil Tuncer'den oluşmakta. Tamamı yazarlardan

oluşan profesyonel bir jüri ekibinin olduğunu belirten jüri

başkanı Betül Fırat, Amasya Dernekler Federasyonu tarafından

organize edilen 2022 Ferhat ve Şirin Öykü Yarışması için

hazırlıklarının aralıksız sürdüğünü dile getirdi.

5 HAZİRAN'DA SONUÇLAR AÇIKLANACAK

Ödüllü öykü yarışmasına katılımların 5 Mart Cumartesi günü

başlayıp 5 Mayıs Perşembe günü son bulacağı ve 5 Haziran'da da

jüri tarafından yapılan değerlendirme sonucu yarışma sonucunun

kamuoyuna açıklanacağını belirten Betül Fırat, yarışmaya

katılacak olan yarışmacılar için aranan kriterler hakkında bilgi

verdi. Yarışmaya katılmak isteyen katılımcıların 18 yaşını

doldurmuş olma zorunluluğu olduğuna vurgu yapan Fırat, "Katılım

bir öykü ile olacaktır. Bir kişi, birden fazla öykü ile başvuruda

bulunamaz. Yarışmanın konusu serbesttir. Katılımcılar daha önce

herhangi bir yerde (kitap, dergi, internet, sosyal medya vb. Basılı ya

da dijital platformda) yayımlanmamış ve ödül almamış bir

öyküyle yarışmaya katılabilirler. Yarışmanın dili Türkçedir.

Öykülerin tamamı ya da bir bölümü intihale girmemeli" dedi.

Yarışmaya katılarak dereceye giren yarışmacılara değişik

ödüller verileceğine vurgu yapan Fırat, "Yarışma sonucu

açıklandığında, yarışmadan 1. olan yarışmacımız 3 bin TL ve

plaket, 2. olan yarışmacımız 2 bin TL ve plaket, 3. olan

yarışmacımız bin TL ve plaket, 4. olan yarışmacımız Jüri Özel

Ödülü plaketi, yarışmada ilk 5 ila 10 arasına giren

yarışmacılarımıza Mansiyon Ödülü olarak plaket ile

ödüllendirilecektir" diye belirtti.

İLK 20'YE GİREN ÖYKÜLER KİTAPLAŞABİLİR

Yazarak bir eser ortaya çıkaran yazarların en büyük hayallerinin

yazdıkları eserlerinin kitaplaşması olduğunun altını çizen

Fırat, organize edilen yarışma sonucunda ilk 20'ye seçilmeyi hak

kazanan öykülerin kitaplaşma fırsatı yakalayacağını kaydederek,

"Amasya Dernekler Federasyonu tarafından organize edilen 2022 Ferhat ve

Şirin Öykü Yarışması sayesinde katılımcılarımız arasında ilk

20'ye girmeyi hak kazanan yazarlarımızın öykülerinin kitaplaşması

ihtimali tanınmakta. Düzenlenen yarışma neticesinde yazarları

hayalleriyle buluşturulması hedeflenmekte" ifadelerini kullandı.

2022 Ferhat ve Şirin Öykü Yarışması'na katılmak isteyenlerin

https://www.adef.org.tr/duyurular/2022-ferhat-ve-sirin-oyku-yarismasi

internet adresinden detaylı bilgiye ulaşabilirler.

BETÜL FIRAT

Haber. Nihat İlikcioğlu

Tel. 0 532 764 44 48

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Öyküler Yarışacak
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