‘OSMAN SEKİZ’ FİLMİNİN ÇEKİMLERİ BAŞLADI

HABER: NEDRET HOTUN

Ömer Kaya’nın yapımcısı olduğu ÖK Yapım tarafından hayata geçirilecek olan Osman Sekiz’in başrollerinde Tim Seyfi, Begüm Birgören ve Kemal Uçar yer alıyor.

Hazırlık süreci 1.5 yıl süren ‘Osman Sekiz’ filmi ile ilgili Ezel Akay: ‘Böyle ilginç ve içinde ilkleri barındıran bir filmi çekmeye cesaret gösteren sinemacılar olarak Ömer Kaya ile bir araya geldik. Türkiye’de önümüzdeki dönem Kasım ayında sinemaların açılacağını varsayarak, film izlemeyi özlemiş sinemaseverlere güzel bir film izletmek için yola çıktık ve çekimlerimize başladık’ dedi.

FİLMİN KONUSU

Şehrin epey uzağında çok eski bir konakta Agorafobi (panik bozukluk) hastası olan Osman, insanlarla yüz yüze gelmekte zorlanan sosyal ortamlara giremeyen bir adamdır. Osman daha huzurlu bir yaşam için buradan taşınmaya karar verir. Taşınması için hastalığı kadar konakta beraber yaşadığı birbirinden sevimli beş canavar ve Nazlı ile de mücadele etmesi gerecektir.