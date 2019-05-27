 Night Flight Konserleri Başladı

İSTANBUL- “Turkcell Platinum İstanbul Night Flight” konserleri haftasonu muhteşem bir performans ile açıldı. Program, dinleyicisine “Bahçede Kim Var?” konseptiyle Deniz Tuzcuoğlu’nun, Aya İrini’nin bahçesinde verdiği mini konserin ardından Topkapı Sarayı’nın birinci avlusunda bulunan ve Türkiye’nin ilk müzesi olarak bilinen, ülkemizin en önemli tarihi yerlerinden biri olan Aya İrini’de gerçekleşen David Helfgott konseri İstanbul muhetem bir konser izleme fırsatı yaşadı.

Topkapı Sarayı’nın 1. avlusunda bulunan, dünyanın ilk müzesi olarak da bilinen ve ülkemizin en önemli tarihi büyülü yerlerinden biri olan Aya İrini’de gerçekleşen bu eşsiz konserde David Helfgott, Zuhal Müzik’in katkılarıyla 1853 yılından beri dünyanın en iyi piyanolarının üreticisi Steinwaymodel piyanosunu kullandı. Aya İrini’nin büyülü atmosferinde gerçekleşen konser serisinde müzikseverler, Burgan Bank ve Bahçeşehir Üniversitesi’nin de katkılarıyla; 29 Ekim’e kadar Karsu, Sarah Chang, Ye-Eun Choi & Dmitry Shishkin, Olga Scheps, Fazıl Say, Berlin Staatskapelle String Quartet ve An Epic Symphony § Sertab Erener ile buluşacağı söyleniyor.

Haber: Elif Hayvalı