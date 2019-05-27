Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 23°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
85545
ALTIN
250.511
DOLAR
6.0596
STERLİN
7.6854
EURO
6.7816
 Night Flight Konserleri Başladı
 Night Flight Konserleri Başladı
Yıldızlar Bayram'da da Parlayacak
Yıldızlar Bayram'da da Parlayacak
Gökhan Şeşen'den ‘MEST OF’ Açıklaması
Gökhan Şeşen'den ‘MEST OF’ Açıklaması
Madame Tussauds İstanbul'dan Bayram Hediyesi
Madame Tussauds İstanbul'dan Bayram Hediyesi
Bayram Trafiğinde Kazalara Dikkat!
Bayram Trafiğinde Kazalara Dikkat!

 Night Flight Konserleri Başladı

Turkcell Platinum “İstanbul Night Flight” konserleri serisinde ünlü ‘’Shine’’ filminin efsanevi piyanisti David Helfgott, Aya İri’nin büyüleyeci atmosferinde İstanbullulara muhteşem bir konser yaşattı.

 Night Flight Konserleri Başladı

Turkcell Platinum “İstanbul Night Flight” konserleri serisinde ünlü ‘’Shine’’ filminin efsanevi piyanisti David Helfgott, Aya İri’nin büyüleyeci atmosferinde İstanbullulara muhteşem bir konser yaşattı.

27 Mayıs 2019 Pazartesi 17:18
18 Okunma
 Night Flight Konserleri Başladı

İSTANBUL-  “Turkcell Platinum İstanbul Night Flight” konserleri haftasonu muhteşem bir performans ile açıldı. Program, dinleyicisine “Bahçede Kim Var?” konseptiyle Deniz Tuzcuoğlu’nun, Aya İrini’nin bahçesinde verdiği mini konserin ardından Topkapı Sarayı’nın birinci avlusunda bulunan ve Türkiye’nin ilk müzesi olarak bilinen, ülkemizin en önemli tarihi yerlerinden biri olan Aya İrini’de gerçekleşen David Helfgott konseri İstanbul muhetem bir konser izleme fırsatı yaşadı.

Topkapı Sarayı’nın 1. avlusunda bulunan, dünyanın ilk müzesi olarak da bilinen ve ülkemizin en önemli tarihi büyülü yerlerinden biri olan Aya İrini’de gerçekleşen bu eşsiz konserde David Helfgott, Zuhal Müzik’in katkılarıyla 1853 yılından beri dünyanın en iyi piyanolarının üreticisi Steinwaymodel piyanosunu kullandı. Aya İrini’nin büyülü atmosferinde gerçekleşen konser serisinde müzikseverler, Burgan Bank ve Bahçeşehir Üniversitesi’nin de katkılarıyla; 29 Ekim’e kadar Karsu, Sarah Chang, Ye-Eun Choi & Dmitry Shishkin, Olga Scheps, Fazıl Say, Berlin Staatskapelle String Quartet ve An Epic Symphony § Sertab Erener ile buluşacağı söyleniyor. 

Haber: Elif Hayvalı

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
An Epic Symphony § Sertab ErenerTopkapı Sarayı‘’Shine’’Fazıl SayBerlin Staatskapelle String QuartetAya İri“Bahçede Kim VarTurkcell Platinum“İstanbul Night Flight”Elif Hayvalı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Madame Tussauds İstanbul'dan Bayram Hediyesi
Madame Tussauds İstanbul'dan Bayram Hediyesi
Cem Yılmaz'dan Yeni Gösterim
Cem Yılmaz'dan Yeni Gösterim
Pangea Kitaplığı’nın ilk kitabı: “Istrancalı Abdülharis Paşa”
Pangea Kitaplığı’nın ilk kitabı: “Istrancalı Abdülharis Paşa”
Hatıyp Minnegulov 80 yaşında
Hatıyp Minnegulov 80 yaşında
‘Kızım Gibi Kokuyorsun’ 22. Şangay Uluslararası Film Festivali’nde
‘Kızım Gibi Kokuyorsun’ 22. Şangay Uluslararası Film Festivali’nde
Şehir Tiyatroları Yaz Oyunları Başlıyor
Şehir Tiyatroları Yaz Oyunları Başlıyor
'Arşın Mal Alan' ayakta alkışlandı
'Arşın Mal Alan' ayakta alkışlandı
Sümela Manastırı'nda 360 tonluk kaya yerinde sabitlendi
Sümela Manastırı'nda 360 tonluk kaya yerinde sabitlendi
Diyarbakır'da 1400 yıllık dini motifli kitap ele geçirildi
Diyarbakır'da 1400 yıllık dini motifli kitap ele geçirildi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans