MONİCA BELLUCİ TÜRKİYE’YE GELİYOR

NEDRET HOTUN

İSANBUL

Drakula’dan Malena ve Dönüş Yok’a, Güneşin Gözyaşları’ndan Matrix ve Gergedan Mevsimi’ne rol aldığı filmlerle adını sinema tarihine yazdıran şimdilerde tiyatro performansıyla adından söz ettiren İtalyan aktrist Monica Belluci Türkiye’de sahneye çıkmaya hazırlanıyor.

Belluci tüm zamanların en çok tanınan sopranosu olan Yunan asıllı opera sanatçısı Maria Callas’ın hayatını konu alan tek kişilik oyunu Maria Callas: Mektuplar ve Anılar’la 14 Aralık’ta Zorlu PSM Turcell Sahnesi’nde olacak.

Tom Volf’un yazıp yönettiği oyun 1977 yılında 53 yaşında hayata veda eden sopranonun yayınlanmamış mektuplarına dayanıyor. Oyunda Maria Callas’ın Newyork’taki mütevazi çocukluğundan Atina’daki savaş yıllarına, operadaki ihtiyatlı duruşundan skandallar ve kişisel sorunlarla gölgelenmiş bir kariyere 20.yüzyılın en büyük sesinin dokunaklı hikayesi Belluci’nin performansıyla sahneye taşınıyor.