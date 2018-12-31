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Modern Kaligrafi Ustası Esmaeil Rashvand Türkiye’ye Yerleşti...

Zambak Karabay’ın haberi için tıklayınız...

Modern Kaligrafi Ustası Esmaeil Rashvand Türkiye’ye Yerleşti...

Zambak Karabay’ın haberi için tıklayınız...

31 Aralık 2018 Pazartesi 19:07
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Modern Kaligrafi Ustası Esmaeil Rashvand Türkiye’ye Yerleşti...

İSTANBUL / ZAMBAK KARABAY

Dünyaca ünlü Modern Kaligrafi Sanatçısı Esmaeil Rashvand sanat hayatına Türkiye’de devam edecek. 

İran’da 60 yıl önce temelleri atılan nakaşihat olarak bilinen modern kaligrafinin günümüzdeki en önemli temsilcilerinden Esmaeil Rashvand Türkiye’ye yerleşti. Bundan sonra sanat hayatına Türkiye’de devam edecek olan Rashvand’ın hat ve kaligrafiyla ilgili yazdığı kitaplar halen İran liselerinde okutuluyor, İran Sanat Üniversitelerinin giriş sınavlarında referans kitap olarak gösteriliyor.

Sanatçı Esmaeil Rashvand’ın sanatına dair:


Sanat nefes almak gibi...Hem klasik hat hem de modern kaligrafide İran’ın yanısıra İtalya ve Fransa dahil birçok Avrupa ülkesinde 20’den fazla kişisel ve karma sergide alan Rashvand, resim ve kaligrafi yapmanın kendisi için nefes almak, yemek yemek gibi ihtiyaç olduğunu söyledi. Modern kaligrafinin dünyanın aksine Türkiye’de neredeyse hiç bilinmediğine dikkat çeken Rashvand, “Türkiye’de bu sanatı yaymak, tanıtmak ve sunmaktan dolayı çok mutluyum” diyor.

Modern kaligrafi, görselliğe seslenir...Klasik hat sanatında harflerin anlamının öne çıktığını, bunun da sanatçının yaratıcılığını sınırlandırdığına dikkat çeken Rashvand, modern kaligrafinin farkını ise şöyle anlatıyor :

Modern kaligrafi harflerle yapılıyor. Bu tarzda ressam, görsel anlatımda figürler, çizgiler ve şekiller yerine harfler ve kelimeler kullanıyor. Bu eserlerde klasik hat sanatının aksine, kelimelerin ve cümlelerin anlamı önemli değil. Onun yerine bir resim olarak içerik ve görsellik üzerinden mesajını iletiyor.

Şimdiye kadar yüzlarce sanatçı yetiştiren Esmaeil Rashvand’ın dünyada ses getiren en önemli öğrencisi ise aynı zamanda oğlu olan Babak Rashvand. Oğul Rashvand İran'dan İngiltere'ye; Malezya'dan Paris'e kadar onlarca ülkede kişisel sergiye imza attı.

Esmaeil Rashvand Kimdir?

İran'ın Zanjan şehrinde 1957’de doğan Ressam, Hattat, Sanat Yazarı ve Sanat Öğretmeni Esmaeil Rashvand, 1976 yılında resim ve hat öğretmeni olarak çalışmaya başladı ve 31 yıl boyunca İran sanat okulları ile üniversitelerinde hat, kaligrafi ve grafik dersleri verdi.

20 yaşında İran Hattatlar Birliği'nde 4 yıl boyunca Nastalig (talik) hattı eğitimi gören Rashvand, 1983 yılında Kaligrafi Öğretim Görevlisi sertifikası aldı. 1986, 1987 ve 1988 yıllarında İran Zenjan eyaleti kaligrafi festvillerinde birinci olan Rashvand, 2002 yılında halen İran'da lise sanat okullarında ve üniversitelerinde okutulan hat ve kaligrafi ders kitabını İran  Milli Eğitim Bakanlığı için yazdı. 

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Modern KaligrafiEsmaeil Rashvand
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