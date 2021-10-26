Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 17
az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1507.61
ALTIN
547.76
DOLAR
9.4436
STERLİN
13.0442
EURO
10.9813
TSK, Muvazzaf Subay alımı yapacak
TSK, Muvazzaf Subay alımı...
Marmara Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alıyor 
Marmara Üniversitesi Sözleşmeli Personel...
İstanbul'da kamu konutu satışı
İstanbul'da kamu konutu satışı
Temizlik, destek ve veri hazırlama hizmeti alınacak
Temizlik, destek ve veri...
ÖSYM araç kiralama hizmeti alacak
ÖSYM araç kiralama hizmeti...
İş fırsatları için hemen tıkla!

MİTHAT GÜVEN 'CUMHURİYET MARŞI'

26 Ekim 2021 Salı 15:17
5 Okunma
MİTHAT GÜVEN 'CUMHURİYET MARŞI'

ASLAN SAYIM

Besteci ,Yorumcu ve Müzisyen Mithat GÜVEN  son altı ay içerisinde 19 Mayıs'ta '19 Mayıs Atamızın İzinde' Marşını,30 Ağustos’ta' 30 Ağustos Zafer Marşını' besteledi.Marşlarının Sözlerini ve besteleri kendisine ait olan  Mithat GÜVEN son bestelediği  29 Ekim Cumhuriyet Marşının çalışmalarını tamamladı Tiyatromuzun çok sevilen isimleri Erhan YAZICIOĞLU, Reha ÖZCAN,Kandemir KONDUK ve Serdal YAZICI  marşa  büyük bir renk  ve coşku katarak, Cumhuriyet sözleriyle ve şiirleriyle eşlik ettiler.

29 Ekim Cumhuriyet Marşı 26 Ekimde tüm müzik Platformlarında  ulusal kanallarda  ve Radyolarda çok değerli halkımızla buluşacak

29 Ekim cumhuriyet bayramımıza coşku katacak.

29 Ekim Cumhuriyet Marşı tüm dijital platformlara yayında !

Anahtar Kelimeler:
MİTHAT GÜVEN CUMHURİYET MARŞI
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yumuktepe'nin açık hava müzesi olması için onay çıktı
Yumuktepe'nin açık hava müzesi olması için onay çıktı
Fatih Sultan Mehmet'in yaptırdığı Peykler Medresesi, müze oluyor
Fatih Sultan Mehmet'in yaptırdığı Peykler Medresesi, müze oluyor
Binlerce yıllık Hasuni Mağaraları'nın çöp alanından arındırılması isteniyor
Binlerce yıllık Hasuni Mağaraları'nın çöp alanından arındırılması isteniyor
Uluslararası Öğrenci Filmleri Festivali'nde kazananlar belli oldu
Uluslararası Öğrenci Filmleri Festivali'nde kazananlar belli oldu
Selimiye Camii'nin çevre düzenlemesinde Roma dönemine ait aile mezarı bulundu
Selimiye Camii'nin çevre düzenlemesinde Roma dönemine ait aile mezarı bulundu
“DÜNYACA ÜNLÜ YAZAR ORHAN KEMAL'İN BİLİNMEYENLERİ"
“DÜNYACA ÜNLÜ YAZAR ORHAN KEMAL'İN BİLİNMEYENLERİ"
Antik yerleşimde tarihi buluş
Antik yerleşimde tarihi buluş
'Sinan' operası sanatseverlerle buluşacak
'Sinan' operası sanatseverlerle buluşacak
Kazananlar belli oldu 
Kazananlar belli oldu 

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma