MİTHAT GÜVEN 'CUMHURİYET MARŞI'

ASLAN SAYIM

Besteci ,Yorumcu ve Müzisyen Mithat GÜVEN son altı ay içerisinde 19 Mayıs'ta '19 Mayıs Atamızın İzinde' Marşını,30 Ağustos’ta' 30 Ağustos Zafer Marşını' besteledi.Marşlarının Sözlerini ve besteleri kendisine ait olan Mithat GÜVEN son bestelediği 29 Ekim Cumhuriyet Marşının çalışmalarını tamamladı Tiyatromuzun çok sevilen isimleri Erhan YAZICIOĞLU, Reha ÖZCAN,Kandemir KONDUK ve Serdal YAZICI marşa büyük bir renk ve coşku katarak, Cumhuriyet sözleriyle ve şiirleriyle eşlik ettiler.

29 Ekim Cumhuriyet Marşı 26 Ekimde tüm müzik Platformlarında ulusal kanallarda ve Radyolarda çok değerli halkımızla buluşacak

29 Ekim cumhuriyet bayramımıza coşku katacak.

29 Ekim Cumhuriyet Marşı tüm dijital platformlara yayında !