Merakla Beklenen İkinci Fragmanı Yayınlandı: “MEVLANA / MEST-İ AŞK”

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

“Bin yılın irfan aşkını”, Mevlana Celaleddin-i Rumi ve Şems-i Tebrizi’nin hayat hikayesini anlatan “Mevlana/Mest-i Aşk” filminin merakla beklenen 2. fragmanı yayınlandı. Hz. Mevlana’nın 748’inci Vuslat Yıldönümünde (Şeb-i Arus) yayınlanan fragman, büyük ilgi gördü, ses getirdi. Yapımcılığını Simarya Film/Mehran Boromoomandffomani’nin üstlendiği film, usta oyuncu kadrosu, izleyenleri derinden etkileyen senaryosu ve muhteşem sahneleriyle sadece Türkiye’de değil tüm dünyada büyük yankı uyandırması bekleniyor.

TÜRK-İRAN SİNEMASI’NIN ÜNLÜ İSİMLERİ ROL ALIYOR…

İran Sineması’nın usta yönetmenlerinden Hassan Fathi’nin yönettiği “Mevlana/Mest-i Aşk” filminde, Türk ve İran Sineması’nın ünlü isimleri rol alıyor. İran Sineması’nın başarılı oyuncularından Parsa Pirouzfar’ın Mevlana’yı, Shahab Hosseini’nin ise Şems’i canlandırdığı filmde, Türk Sineması’nın usta isimleri ve sanat dünyasının genç yetenekleri de yer alıyor: İbrahim Çelikkol, Bensu Soral, Boran Kuzum, Selma Ergeç, Hande Erçel ve Burak Tozkoparan… Filmin montaj ve post prodüksiyon çalışmalarını ise Dijital Sanatlar/Mustafa Uslu gerçekleştirdi.

MEVLANA VE ŞEMS’İN HAYAT HİKAYESİ…

Filmde, tarihin çok ötesinden beri, düşünceleri, öğretileri ve sözleriyle tüm dünyada milyonlarca kişinin gönüllerinde taht kuran, aşkı en saf ve en evrensel boyutta anlatan, hoşgörü ve barışın sembolü, sadece İslam alemini değil, tüm insanlığı kendisine hayran bırakmış Mevlana Celaleddin-i Rumi ve ona manevi yol arkadaşlığı, sohbet şeyhliği yapan Şems-i Tebrizi’nin hayat hikayesi anlatılıyor. Senaryosunu Hassan Fathi ve Farhad Tohidi’nin yazdığı, “Mevlana/Mest-i Aşk” Filminin, 2022 Mart ayında vizyona girmesi planlanıyor.