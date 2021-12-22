Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 4
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1,804.15
ALTIN
719.69
DOLAR
12.47
STERLİN
16.67
EURO
14.14
Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alıyor
Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim...
44 adet iş yeri satılacak
44 adet iş yeri...
Ankara'da kamu konutu satışı
Ankara'da kamu konutu satışı
Öğretim Üyesi Alımı Yapılacak
Öğretim Üyesi Alımı Yapılacak
Karayolları Genel Müdürlüğü Müşavirlik Hizmeti Alacak
Karayolları Genel Müdürlüğü Müşavirlik...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Merakla Beklenen İkinci Fragmanı Yayınlandı: “MEVLANA / MEST-İ AŞK”

22 Aralık 2021 Çarşamba 17:26
5 Okunma
Merakla Beklenen İkinci Fragmanı Yayınlandı: “MEVLANA / MEST-İ AŞK”

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

“Bin yılın irfan aşkını”, Mevlana Celaleddin-i Rumi ve Şems-i Tebrizi’nin hayat hikayesini anlatan “Mevlana/Mest-i Aşk” filminin merakla beklenen 2. fragmanı yayınlandı. Hz. Mevlana’nın 748’inci Vuslat Yıldönümünde (Şeb-i Arus) yayınlanan fragman, büyük ilgi gördü, ses getirdi. Yapımcılığını Simarya Film/Mehran Boromoomandffomani’nin üstlendiği film, usta oyuncu kadrosu, izleyenleri derinden etkileyen senaryosu ve muhteşem sahneleriyle sadece Türkiye’de değil tüm dünyada büyük yankı uyandırması bekleniyor.

TÜRK-İRAN SİNEMASI’NIN ÜNLÜ İSİMLERİ ROL ALIYOR…

İran Sineması’nın usta yönetmenlerinden Hassan Fathi’nin yönettiği “Mevlana/Mest-i Aşk” filminde, Türk ve İran Sineması’nın ünlü isimleri rol alıyor. İran Sineması’nın başarılı oyuncularından Parsa Pirouzfar’ın Mevlana’yı, Shahab Hosseini’nin ise Şems’i canlandırdığı filmde, Türk Sineması’nın usta isimleri ve sanat dünyasının genç yetenekleri de yer alıyor: İbrahim Çelikkol, Bensu Soral, Boran Kuzum, Selma Ergeç, Hande Erçel ve Burak Tozkoparan… Filmin montaj ve post prodüksiyon çalışmalarını ise Dijital Sanatlar/Mustafa Uslu gerçekleştirdi.

MEVLANA VE ŞEMS’İN HAYAT HİKAYESİ…

Filmde, tarihin çok ötesinden beri, düşünceleri, öğretileri ve sözleriyle tüm dünyada milyonlarca kişinin gönüllerinde taht kuran, aşkı en saf ve en evrensel boyutta anlatan, hoşgörü ve barışın sembolü, sadece İslam alemini değil, tüm insanlığı kendisine hayran bırakmış Mevlana Celaleddin-i Rumi ve ona manevi yol arkadaşlığı, sohbet şeyhliği yapan Şems-i Tebrizi’nin hayat hikayesi anlatılıyor. Senaryosunu Hassan Fathi ve Farhad Tohidi’nin yazdığı, “Mevlana/Mest-i Aşk” Filminin, 2022 Mart ayında vizyona girmesi planlanıyor.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
MEVLANA MESTİ AŞKIkinci FragmanYaşar Şenyüz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
‘‘VİŞNE BAHÇESİ’’ İZMİR SEYİRCİSİ İLE BULUŞUYOR
‘‘VİŞNE BAHÇESİ’’ İZMİR SEYİRCİSİ İLE BULUŞUYOR
Afişi İlk Kez Yayınlandı!
Afişi İlk Kez Yayınlandı!
BUKET BOZAY’DAN KEDERİN ŞİİRLERİ:  “MEYUS ZAMANI”
BUKET BOZAY’DAN KEDERİN ŞİİRLERİ:  “MEYUS ZAMANI”
Patara'da tüm zamanların ziyaretçi ve gelir rekoru
Patara'da tüm zamanların ziyaretçi ve gelir rekoru
GALERİ APOLLON - KARMA SERGİ
GALERİ APOLLON - KARMA SERGİ
GENÇ OYUNCU MUHAMMED ALİ IŞIKTAŞ'IN KUZENİ İLE BAŞLATTIĞI "FEDAİ" DİZİSİ  YOLCULUĞU
GENÇ OYUNCU MUHAMMED ALİ IŞIKTAŞ'IN KUZENİ İLE BAŞLATTIĞI "FEDAİ" DİZİSİ  YOLCULUĞU
Elif Ana '' Filmi Soğuk Kış Günlerinde Çekimleri Devam Ediyor
Elif Ana '' Filmi Soğuk Kış Günlerinde Çekimleri Devam Ediyor
Bizans'ın son kalesi Dara'da yeni höyük bulundu
Bizans'ın son kalesi Dara'da yeni höyük bulundu
Gece 8 Mevsim Ödüllü Genç Keman Virtüozu Yury Revich 19 Aralık'ta CRR'de
Gece 8 Mevsim Ödüllü Genç Keman Virtüozu Yury Revich 19 Aralık'ta CRR'de

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma