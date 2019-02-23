Melda Zirek çocukların hayallerini animasyon haline getiriyor

İSTANBUL / ÖNCE VATAN HABER MERKEZİ

Türkiye’de bir ilk gerçekleştiren Melda Zirek çocukların hayallerini masala dönüştürüp animasyon haline getiriyor

Roman ve çocuk kitapları yazarı Melda Zirek ile çocuklar, hayaller ve masallar üzerine konuştuk.

Roman yazarlığı yapan Melda Zİrek aynı zamanda gazetemizde köşe yazarlığı yapmaktadır. Edebiyat ve şiir üzerine yazdığı makaleler ile okuyucunun gönlüne dokunan yazar Melda Zirek aynı zamanda Türkiye’nin önde gelen mizah ve edebiyat dergisi İZDİHAM ‘da yazmaktadır. Edebiyatın pek çok alanına düşünceleriyle hizmet eden yazar Melda Zirek uzun süredir çocuklar üzerine Masal terapistliği ve oyun terapistliği üzerine çalışmalar yapmaktadır.

“Çocukların hayal güçlerinin sınırsızlığını fark edince, sınırları zorlamaya karar verdim ve hayallerini gerçekleştirmek için çalışmalar yapıyorum. Böyle bir çalışmanın varlığından habersizim. Tamamen benim hayali çalışmam. Çocukların hayallerini gerçek kılmak ve animasyonlaştırmak” diyerek onların hayal güçlerine ne kadar inandığını göstermiştir. Yataş ‘ın “Uyku ve çocuk” sitesinde masal yazarlığı yapmaktadır. Yazdığı masallar animasyona çevriliyor ve çocuklarla buluşuyor. Çocuklara “Hayallerinizin gücüne inanın. Hayalleriniz ne kadar güçlüyse siz de güçlü olursunuz” diyerek çocukların hayallerini desteklemektedir.

Masal kitaplarının “İzdiham çocuk yayıncılık” tarafından kısa süre içerisinde çıkacağının müjdesini veren yazar çok heyecanlı. “ALTAN’IN RENKLİ DÜNYASI” 10’ lu kitap serisini çıkaracak olan yazar ilk önce “BAMBON VE KİPİR” ve “MİNİK BURUNLU JANNİ” masallarını okuyucuyla buluşturacak. Masal terapisti Dr Serhan Doğan onayıyla çıkacak kitaplar. Eğitici, öğretici ve ahlak kurallarını kapsayan kitapların çok ses getireceği şimdiden anlaşılıyor. Çizimleriyle de çocukların hayal dünyasını süsleyeceğini söylüyor yazar.

Masal çalışmaları yaparken özellikle eğitici ve öğretici olmasına önem veriyor. Toplumsal kurallara önem veren karakterler ve hikâyeler yazmaya özen gösteren yazar, masal bitiminde ders veren ana fikirleri çocuklara fark ettirmeden masalın büyüsünü bozmadan verdiğini söylüyor.

Çocukların toplum içindeki yerini önemsediğini, ağacın yaşken eğildiğini bu yüzden çocukların çok iyi yetiştirilmesi gerektiğine inanıyor. Sağlıklı çocukların sağlıklı toplumlara dönüşeceğine inanıyor. Bu yüzden çocuklarla çalışmalar yapıyor ve çok da keyif aldığını söylüyor.

Türkiye’de bir ilki gerçekleştiren yazar Melda Zirek, masalları çocuklarla doğaçlama üretiyor. Yazarın yönerge ve öngörüleriyle çizdiği yola çocukları yönlendiriyor. Ardından çocukların hayal dünyası devreye giriyor ve masal yazılmaya başlıyor. En güzeli de yaratılan masallar animasyona dönüşüyor. Böylelikle çocuk kendisini önemsiyor ve yaratıcı hissediyor. En önemlisi de hayal dünyası gerçek oluyor. “Bu da bir çocuk için en önemli değer” diye tanımlıyor yazar.

Yazar çocuklarla İzdiham çocuk yayıncılık olarak atölye çalışmaları yapıyor. Ressam ve yazar elbirliği ile çocukların hayallerine dokunuyor. Ve hayalleri kitap oluyor. Küçük yazarlar yetiştiriyor.

Yazar son olarak:

“Hayallerinizin gerçekleşmesini istiyorsanız onlara inanın” diyor çocuklara. Ve ekliyor. “Hayallerinizin sınırlarını öğrendiğiniz vakit, hayallerinizden vazgeçmeye mahkûmsunuzdur” diyerek hayallerin sınırsızlığının altını çiziyor.

Yazarın kitapları:

Bulantı

Jöle Kadınlar

Pala

Uçurtmalar Kirlenmez

Vicdan Manifestosu

Molly(Yakında)

Masallar

Altanın Renkli dünyası serisi

1.Bambon ve Kipir

2.Minik burunlu janni