Marmara Yelken Kulübü “Sanata Yelken Aç” Sergisi 

ZAMBAK KARABAY

İSTANBUL

Marmara Yelken Kulübü, Küratörlüğünü Nihat Tokat’ın yaptığı açılışı 20 Haziran’da yapılan “Sanata Yelken Aç” adlı Karma Sanat Sergisine ev sahipliği yapıyor. Sanatçıların eserleri kalabalık sanatseverler tarafından beğeni aldı.

Sergi; her türlü malzemeyle farklı kompozisyon ve yaklaşımlarıyla duygularını kağıt ve tuvale yansıtan, her biri kendi alanında uzmanlaşmış sanatçıları aynı çatı altında topluyor. Usta ve genç sanatçıların kendine özgü tekniğiyle sarmalanmış onca emeğin ve tutkunun aktığı sürprizlerle dolu özgür eserlerini kaçırmamanız dileğiyle...

Sanatçı Ülkü Alpay eserleri ile sergiye renk kattı...

Sergi; 26 Haziran’a kadar Marmara Yelken Kulübü’nde sanatseverlerin ziyaretine açık olacak. Küratör - Nihat Tokat