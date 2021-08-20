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KÜRŞAT BAŞAR’IN  SEYR-Ü SEFERİ  KAZ DAĞLARI

Kürşat Başar 24/25/26 Eylül 2021 tarihlerinde,  Nadas Kaz Dağları Evi’nde  SG İmalathane’nin  Seyr-ü Seferleri kapsamında konuklarıyla buluşacak.

20 Ağustos 2021 Cuma 17:00
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KÜRŞAT BAŞAR’IN  SEYR-Ü SEFERİ  KAZ DAĞLARI

NEDRET HOTUN

BURSA

EN GÜZEL ŞİFA DOĞAYI KORUMAK

Gazeteci yazar Kürşat Başar, uzun yıllar televizyonda yaptığı Kürşat Başar’la adlı sofra sohbetlerini bir süredir SG İmalathane’nin  Seyr-ü Seferleri kapsamında gerçekleştiriyor.

Kendinizi nadasa bırakıp içinizdeki yaşam enerjinizi canlandırmak, bedeninizi, zihni ve ruhu; müzik, sohbet ve lezzetlerle beslemek isterseniz, değerli yazar Kürşat Başar ile Kaz Dağları’nda hoş anılar biriktirebileceğiniz, doğayla içi içe bir hafta sonu sizi bekliyor olacak. 

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
NEDRET HOTUNKürşat BaşarSEYRÜ SEFERKaz Dağlarıönce Vatan
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