KÜRŞAT BAŞAR’IN  SEYR-Ü SEFERİ  KAZ DAĞLARI

NEDRET HOTUN

BURSA

EN GÜZEL ŞİFA DOĞAYI KORUMAK

Gazeteci yazar Kürşat Başar, uzun yıllar televizyonda yaptığı Kürşat Başar’la adlı sofra sohbetlerini bir süredir SG İmalathane’nin Seyr-ü Seferleri kapsamında gerçekleştiriyor.

Kendinizi nadasa bırakıp içinizdeki yaşam enerjinizi canlandırmak, bedeninizi, zihni ve ruhu; müzik, sohbet ve lezzetlerle beslemek isterseniz, değerli yazar Kürşat Başar ile Kaz Dağları’nda hoş anılar biriktirebileceğiniz, doğayla içi içe bir hafta sonu sizi bekliyor olacak.