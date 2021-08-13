Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 29
az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1445.27
ALTIN
484.68
DOLAR
8.5531
STERLİN
11.8439
EURO
10.0737
Mardin'de kamu lojmanı satışı
Mardin'de kamu lojmanı satışı
DOKAP Sözleşmeli uzman personel alacaktır
DOKAP Sözleşmeli uzman personel...
Milli Savunma Bakanlığından personel alım ilanı
Milli Savunma Bakanlığından personel...
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi 32 Öğretim Üyesi alıyor
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi...
Emet Belediyesinden kiralık otel
Emet Belediyesinden kiralık otel
İş fırsatları için hemen tıkla!

“KÜLTÜR HATTI” EĞİTİMLERİNE BAŞVURULAR AÇILDI 

Eğitim programlarına son başvuru tarihi 30 Ağustos

13 Ağustos 2021 Cuma 16:58
6 Okunma
“KÜLTÜR HATTI” EĞİTİMLERİNE BAŞVURULAR AÇILDI 

BURSA

NEDRET HOTUH

İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın (İKSV) UNESCO 2005 Kültürel İfadelerin Çeşitliliği Sözleşmesi bağlamında Türkiye Avrupa Vakfı (TAV) ortaklığında hayata geçirdiği “Kültür Hattı” projesi kapsamında, Ekim-Kasım-Aralık aylarında bir dizi eğitim programı gerçekleştirilecek. Türkiye genelinden başvurulara açık olan program, farklı kentlerde faaliyet gösteren kültür profesyonellerinin gelişimine odaklanıyor.

Eğitim programlarına son başvuru tarihi 30 Ağustos

Kültür Hattı projesi kapsamında Ekim-Kasım-Aralık aylarında farklı bölgelerden katılımcılar için gerçekleşecek beş günlük çevrimiçi eğitim programına dair açık çağrı projenin web sitesi www.kulturhatti.org üzerinden duyuruldu. Eğitim programları, kültür profesyonellerinin kültür politikaları ve yönetimi alanındaki bilgi, beceri ve yetkinliklerinin artırılmasını ve farklı şehirlerden uzmanlar arasında etkin bir iletişim ağının geliştirilmesini hedefliyor. Eğitimlerle ilgili genel bilgiler, başvuru şartları ve başvuru formuna açık çağrı metni üzerinden ulaşılabiliyor.

Türkiye’nin tüm kentlerinden kültür-sanat alanında çalışmalarını sürdüren resmi kurum, sivil toplum kuruluşu ve özel sektör çalışanları ile bağımsız kültür profesyonelleri ve kültür-sanat konuları üzerine çalışan akademisyenlerin katılabileceği eğitimlerin başvuruları 30 Ağustos 2021’a kadar devam edecek. Süreç sonunda seçici kurul tarafından belirlenecek kişiler eğitimlere katılmaya hak kazanacak. Katılımcılar 27 Eylül 2021 Pazartesi günü www.kulturhatti.org üzerinden açıklanacak.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
KÜLTÜR HATTIBaşvuruSon BaşvuruEğitimProgram
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
FAZIL SAY’DAN İSTANBUL MÜZİK FESTİVALİNE BİR DÜNYA BİR DE TÜRKİYE PRÖMİYERİ
FAZIL SAY’DAN İSTANBUL MÜZİK FESTİVALİNE BİR DÜNYA BİR DE TÜRKİYE PRÖMİYERİ
ULUSAL BURSA FOTOĞRAFÇILAR MARATONU ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU
ULUSAL BURSA FOTOĞRAFÇILAR MARATONU ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU
EGE’NİN İKİ KIYISI ÇEŞME’DE BULUŞUYOR
EGE’NİN İKİ KIYISI ÇEŞME’DE BULUŞUYOR
YÜZYÜZEYKEN KONUŞURUZ TURKCELL VADİ AÇIKHAVA SAHNESİNE KONUK OLDU
YÜZYÜZEYKEN KONUŞURUZ TURKCELL VADİ AÇIKHAVA SAHNESİNE KONUK OLDU
“GALA SEÇKİ” Karma Sergi
“GALA SEÇKİ” Karma Sergi
Magnesia Antik Kenti'nde heyecan yaratan buluntu
Magnesia Antik Kenti'nde heyecan yaratan buluntu
SİİRT ULUSLARARASI KISA FİLM FESTİVALİ JÜRİ GÖRÜŞLERİ
SİİRT ULUSLARARASI KISA FİLM FESTİVALİ JÜRİ GÖRÜŞLERİ
"HAYATA DAİR NE VARSA MALATYA’DA KARŞILIĞI VAR"
"HAYATA DAİR NE VARSA MALATYA’DA KARŞILIĞI VAR"
FESTİVALE MÜRACAATLAR BAŞLADI! SON MÜRACAAT TARİHİ 30 AĞUSTOS 2021
FESTİVALE MÜRACAATLAR BAŞLADI! SON MÜRACAAT TARİHİ 30 AĞUSTOS 2021

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma