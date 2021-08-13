“KÜLTÜR HATTI” EĞİTİMLERİNE BAŞVURULAR AÇILDI 

BURSA

NEDRET HOTUH

İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın (İKSV) UNESCO 2005 Kültürel İfadelerin Çeşitliliği Sözleşmesi bağlamında Türkiye Avrupa Vakfı (TAV) ortaklığında hayata geçirdiği “Kültür Hattı” projesi kapsamında, Ekim-Kasım-Aralık aylarında bir dizi eğitim programı gerçekleştirilecek. Türkiye genelinden başvurulara açık olan program, farklı kentlerde faaliyet gösteren kültür profesyonellerinin gelişimine odaklanıyor.

Eğitim programlarına son başvuru tarihi 30 Ağustos

Kültür Hattı projesi kapsamında Ekim-Kasım-Aralık aylarında farklı bölgelerden katılımcılar için gerçekleşecek beş günlük çevrimiçi eğitim programına dair açık çağrı projenin web sitesi www.kulturhatti.org üzerinden duyuruldu. Eğitim programları, kültür profesyonellerinin kültür politikaları ve yönetimi alanındaki bilgi, beceri ve yetkinliklerinin artırılmasını ve farklı şehirlerden uzmanlar arasında etkin bir iletişim ağının geliştirilmesini hedefliyor. Eğitimlerle ilgili genel bilgiler, başvuru şartları ve başvuru formuna açık çağrı metni üzerinden ulaşılabiliyor.

Türkiye’nin tüm kentlerinden kültür-sanat alanında çalışmalarını sürdüren resmi kurum, sivil toplum kuruluşu ve özel sektör çalışanları ile bağımsız kültür profesyonelleri ve kültür-sanat konuları üzerine çalışan akademisyenlerin katılabileceği eğitimlerin başvuruları 30 Ağustos 2021’a kadar devam edecek. Süreç sonunda seçici kurul tarafından belirlenecek kişiler eğitimlere katılmaya hak kazanacak. Katılımcılar 27 Eylül 2021 Pazartesi günü www.kulturhatti.org üzerinden açıklanacak.