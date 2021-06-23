KÜÇÜKÇİFTLİK PARK KAPILARINI AÇIYOR

NEDRET HOTUN

İSTANBUL

Temmuz ayında kapılarını açmaya hazırlanan KüçükÇiftlik Park, ekim ayına kadar konserden alışverişe, tiyatrodan sinemaya, yeme-içmeden gazinoya kadar özlenen tüm etkinliklerle eğlence tutkunlarını ağırlayacak.

Geçtiğimiz yıl sağlığı önceliğinde tutarak ana alanda kalabalık etkinlikler yerine alışılagelmiş programından farklı olarak sadece tiyatro oyunları için bahçesini açan KüçükÇiftlik Park, bu sene ise pandemi koşullarına uygun farklı konseptlerdeki etkinliklerle deneyimler yaşatacak.



KüçükÇiftlik Park’ın yeşil yüzü KüçükÇiftlik Bahçe Olduğu Gibi Sunar konserleri kaldığı yerden devam edecek. Yoğun geçen haftanın stresini çimenlere uzanıp atmak, hayata bir mola vermek isteyenler KüçükÇiftlik Bahçe’de buluşacak.



Geçtiğimiz yıl KüçükÇiftlik Bahçe’de 10 bine yakın sanatseverin tiyatro özlemine son veren KüçükÇiftlik Bahçe Tiyatrosu bu sene de en beğenilen oyunlara ve prömiyerlere ev sahipliği yaparak tiyatrolara destek olmaya devam edecek.



Normal kapasitesi 2000 kişilik olan ancak pandemi sebebiyle oturmalı düzende 500 kişi ağırlayacak olan KüçükÇiftlik Bahçe’de sinemaseverler de çimlerin üstünde yıldızların altında sürprizli etkinliklerle buluşacak.