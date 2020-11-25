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Kadın nakkaş, cami duvarlarını şekillendiriyor

Nakkaşlıkta kadınlara öncü olan Kübra Saraç, kendisi gibi nakkaş olan eşi Ersin Saraç ile cami duvarlarını şekillendiriyor. Çift, bu kez Erzurum'un Olur ilçesinin Ekinlik köyüne geldi. Kübra Saraç, "Çağrılan her yere gidiyoruz. Sağ olsunlar işimizi beğeniyor ve takdir ediyorlar. Bir kadın olarak benim nakkaş sanatını icra etmemden son derece memnun oluyorlar" dedi.

25 Kasım 2020 Çarşamba 10:25
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Kadın nakkaş, cami duvarlarını şekillendiriyor

ERZURUM - Türkiye'nin dört bir tarafında kendisi gibi nakkaş olan eşi Ersin Saraç ile birlikte camileri Osmanlı motifleri ile süsleyen Kübra Saraç, bu kez Erzurum'un Olur ilçesinin Ekinlik köyüne geldi. İki çocuk annesi Kübra Saraç, yedi yıldır bu işi yaptıklarını belirterek, Türkiye'nin her yerinde çalıştıklarını söyledi. Yaptıkları işin çok beğenildiği için boş vakitlerinin olmadığını ifade eden Kübra Saraç, "Çağrılan her yere gidiyoruz. Sağ olsunlar işimizi beğeniyor ve takdir ediyorlar. Bir kadın olarak benim nakkaş sanatını icra etmemden son derece memnun oluyorlar. Ben bu sanatı eşimden öğrendim. Şimdi de Olur'un Ekinlik köyüne geldik. Köyün camisini Selçuklu ve Osmanlı desenleri ile nakşediyoruz. Gittiğimiz her yerde olduğu gibi burada da halk tarafından yakın ilgi görüyoruz. Yaptığımız sanatın karşılığında caminin büyüklüğüne göre ücret alıyoruz" diye konuştu.

'SABIRLI VE DİKKATLİ OLMAYI GEREKTİREN BİR MESLEK' 

Osmanlı döneminde oldukça yaygın olan ancak günümüzde genellikle camilerde uygulanan nakkaşlık sanatını eşi ile birlikte sürdürdüklerini belirten Ersin Saraç, "Geleneksel Türk sanatları arasında dokuzuncu yüzyıldan beri var olduğu bilinen nakkaşlık sanatını camilerde uygulayıp, hem Türk- İslam kültürünü gelecek nesillere taşıyor hem de cami duvarlarını daha da güzelleştiriyoruz. Pigment boya kullanarak çizdiğimiz desenler, Osmanlı dönemine ait. Sabırlı ve dikkatli olmayı gerektiren bu meslekte bir caminin tamamlanması ise şekli ve büyüklüğüne göre 15 gün ile 6 ay alabiliyor" dedi.

Ekinlik köyü sakinlerinden Zennure Balcı (77), "Camimizi süsleyen Kübra kızımızdan Allah razı olsun. İşini çok güzel yapıyor. Karı-koca birçok camiyi sanatları ile güzelleştirmişler. Bizim cami de çok güzel oldu. Kadın eli değmesiyle farklı oldu" dedi.

DHA

Son Güncelleme: 25.11.2020 10:26
Anahtar Kelimeler:
Kadın NakkaşCami Duvarlarını şekillendiriyor
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