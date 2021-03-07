Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 9
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1530
ALTIN
416.028
DOLAR
7.6957
STERLİN
10.6328
EURO
9.1274
Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi 19 akademik personel alacak
Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi 19 akademik...
İstanbul Atlas Üniversitesi 80 Öğretim Üyesi alıyor
İstanbul Atlas Üniversitesi 80...
Kocaeli Üniversitesi 102 sözleşmeli personel alacak
Kocaeli Üniversitesi 102 sözleşmeli...
Turizm Master Planı hazırlanacak
Turizm Master Planı hazırlanacak
19.940 Sözleşmeli Öğretmen Alınacak
19.940 Sözleşmeli Öğretmen Alınacak
İş fırsatları için hemen tıkla!

“Kadın-ım” Sergisi & Gallery Next’de... 

Pandemi dönemi açılışı kurallar dahilinde gerçekleşen yerli ve ve yabancı sanatçıların eserlerinden oluşan “Kadın-ım” Karma Resim Sergisi, 1 Mart’da Gallery Next’de gerçekleşti. 

07 Mart 2021 Pazar 16:16
169 Okunma
“Kadın-ım” Sergisi & Gallery Next’de... 

ZAMBAK KARABAY

İSTANBUL

Sanatseverler tarafından ilgi gören 43 sanatçının birbirinden değerli eserlerinin yer aldığı sergi, 11 Mart tarihine kadar Gallery Next’de sanatseverlerin ziyaretine açık.

Sergide eserleri ile yer alan Öğretim Üyesi Prf. Dr. Tuba Dal sanatçı kimliğinden  kısaca şöyle bahsetti...

Adım Tuba Dal. İstanbul Tıp Fakültesi mezunuyum. Tıp Fakültesi’nde Tıbbi Mikrobiyoloji ihtisasının ardından Türkiye’nin çeşitli illerinde çalıştım. Şu an Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nde Öğretim Üyesiyim. Sanat yaşamıma gelince; sanat benim ayrılmaz bir parçam. Edebiyat ve müziği de çok seviyorum. Ancak sevme aşığım. Üniversite yıllarından beri resimle ilgileniyorum. Resimle profesyonel anlamda ilgilenebilme şansını iki değerli ressamlar Hikmet Çetinkaya ve Erdoğan Secil sayesinde elde ettim. Halen Ressam Hikmet Çetinkaya Atölyesine devam ediyorum. Nefes aldığım sürece sanatın hayatımda olmasını diliyorum...

Tuba Dal “Kadın-ım” sergisi temasına istinaden Kadın Akademisyen ve Sanatçı olarak şunları söyledi... “Bence kadın olmak başlı başına karmaşık ve çok yönlü olmayı gerektiriyor. Evet; toplumda zorlandığım, ötekileştirildiğim oldu. Ancak kadın olmanın avantajları daha fazla. Kadınlar çok yönlü düşünebilme, aynı anda farklı işleri yapabilme kabiliyetine sahipler. Bu da kolaylık sağlıyor. Yani kadın olmanın bir güç olduğunu düşünüyorum.”  

Sergide Eserleri Olan Sanatçılar; Ahu Güngör Acar, Alara Gündüz, Belma Büyükarman, Burcu Eşiyok, Burcu Gürel, Ceren Avcı, Derya Mermer, Dilek Doğan, Ebru Ercivan, Ela Erten, Elif Yayla, Emine Türk, Evren Can, Filiz Kaya, Gözde Çiçek, Gülsüm Keskinoğlu, Hakime Erciyas, Halise Ebru Ücel, Hülya Su, Hüsniye Uğur, İnci Selin Gümüş, İrem Gündoğdu, Kadriye Süllü, Kevser Aksoy Uğurlu, Mehrnaz Pakdel, Murşide Özyonar, Nesrin Tezcan, Nilgün Çelikoyar, Nurcan Gültekin Torun, Rabia Kartal, Sabiha İnceyılmaz, Sanem Kas Tüfekçi, Satareh Joulaei, Sena Şahin, Sevda Gülçelik, Sevim Tunçtürk, Simin Öz Gerards, Şebnem Tuncer, Tuba Dal, Yasemin Demirel, Yeşim Kaymak, Z. Seven Razgırat, Zuhal Uykal

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Kadınım SergisGallery Next43 Sanatçının11 MartKadınım Karma Resim SergisiZambak Karabay
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İZNİK BELEDİYESİ’NDEN ANLAMLI KLİP
İZNİK BELEDİYESİ’NDEN ANLAMLI KLİP
İNESMEK BUTİK TÖRENLE AÇILDI
İNESMEK BUTİK TÖRENLE AÇILDI
BURSA’DA TURİZM KERVANI YOLA ÇIKTI
BURSA’DA TURİZM KERVANI YOLA ÇIKTI
K.MUZAFFER GENÇER, PARİS'TE BİR SERGİ'DE
K.MUZAFFER GENÇER, PARİS'TE BİR SERGİ'DE
Bir Avuç Şiir Grubunun Şiir Antoloji Kitabı raflarda yerini aldı..
Bir Avuç Şiir Grubunun Şiir Antoloji Kitabı raflarda yerini aldı..
'Selçuklu saraylarından ilki, Sivas'ta olabilir'
'Selçuklu saraylarından ilki, Sivas'ta olabilir'
“Harmony” Sergisi - La Visione Art Gallery’de
“Harmony” Sergisi - La Visione Art Gallery’de
LİONS DURAK KÜTÜPHANELERİ EĞİTİME DESTEĞE DEVAM EDİYOR
LİONS DURAK KÜTÜPHANELERİ EĞİTİME DESTEĞE DEVAM EDİYOR
İSTANBUL SİNEMA MÜZESİ AÇILDI
İSTANBUL SİNEMA MÜZESİ AÇILDI

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma