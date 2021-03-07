“Kadın-ım” Sergisi & Gallery Next’de... 

ZAMBAK KARABAY

İSTANBUL

Sanatseverler tarafından ilgi gören 43 sanatçının birbirinden değerli eserlerinin yer aldığı sergi, 11 Mart tarihine kadar Gallery Next’de sanatseverlerin ziyaretine açık.

Sergide eserleri ile yer alan Öğretim Üyesi Prf. Dr. Tuba Dal sanatçı kimliğinden kısaca şöyle bahsetti...

Adım Tuba Dal. İstanbul Tıp Fakültesi mezunuyum. Tıp Fakültesi’nde Tıbbi Mikrobiyoloji ihtisasının ardından Türkiye’nin çeşitli illerinde çalıştım. Şu an Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nde Öğretim Üyesiyim. Sanat yaşamıma gelince; sanat benim ayrılmaz bir parçam. Edebiyat ve müziği de çok seviyorum. Ancak sevme aşığım. Üniversite yıllarından beri resimle ilgileniyorum. Resimle profesyonel anlamda ilgilenebilme şansını iki değerli ressamlar Hikmet Çetinkaya ve Erdoğan Secil sayesinde elde ettim. Halen Ressam Hikmet Çetinkaya Atölyesine devam ediyorum. Nefes aldığım sürece sanatın hayatımda olmasını diliyorum...

Tuba Dal “Kadın-ım” sergisi temasına istinaden Kadın Akademisyen ve Sanatçı olarak şunları söyledi... “Bence kadın olmak başlı başına karmaşık ve çok yönlü olmayı gerektiriyor. Evet; toplumda zorlandığım, ötekileştirildiğim oldu. Ancak kadın olmanın avantajları daha fazla. Kadınlar çok yönlü düşünebilme, aynı anda farklı işleri yapabilme kabiliyetine sahipler. Bu da kolaylık sağlıyor. Yani kadın olmanın bir güç olduğunu düşünüyorum.”

Sergide Eserleri Olan Sanatçılar; Ahu Güngör Acar, Alara Gündüz, Belma Büyükarman, Burcu Eşiyok, Burcu Gürel, Ceren Avcı, Derya Mermer, Dilek Doğan, Ebru Ercivan, Ela Erten, Elif Yayla, Emine Türk, Evren Can, Filiz Kaya, Gözde Çiçek, Gülsüm Keskinoğlu, Hakime Erciyas, Halise Ebru Ücel, Hülya Su, Hüsniye Uğur, İnci Selin Gümüş, İrem Gündoğdu, Kadriye Süllü, Kevser Aksoy Uğurlu, Mehrnaz Pakdel, Murşide Özyonar, Nesrin Tezcan, Nilgün Çelikoyar, Nurcan Gültekin Torun, Rabia Kartal, Sabiha İnceyılmaz, Sanem Kas Tüfekçi, Satareh Joulaei, Sena Şahin, Sevda Gülçelik, Sevim Tunçtürk, Simin Öz Gerards, Şebnem Tuncer, Tuba Dal, Yasemin Demirel, Yeşim Kaymak, Z. Seven Razgırat, Zuhal Uykal