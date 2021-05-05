İL İL DOLAŞIP ÖDÜL DAĞITTIK

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Önce Vatan Gazetesinin Toprak Okulları ile birlikte düzenlediği Altın Fırça Ödülleri Yarışması 23 Nisan haftasında sonuçlanmış ödülleri kazanan okullar ve öğrenciler belli olmuştu. İstanbul Beyoğlu Grand Pera’da muhteşem bir ödül gecesi yapmayı hayal eden yarışma komitesi pandemi yasakları nedeni ile bütün toplantı ve törenlerin iptal edildiğini görünce Ödül kazanan altı okulu tek tek ziyaret ederek ödüllerini dağıtma kararı aldı. Gazetemizin yazarı ve yarışma komite başkanı Yaşar Şenyüz, Jüri Başkanı Esin Tutgun ve yarışma gönüllüsü Hülya Vardar; pandemi tam kapanma öncesinde Bursa, Balıkesir, İzmir, Aydın, Mersin, Konya illerini tek tek dolaşıp iki ayrı kategoride ilk üçe giren okulların ödüllerini ayaklarına kadar götürerek pandemi kuralları içinde lokal törenler yaparak ödülleri sahipleri ile buluşturdu.





3-5 Yaş Birincilik Ödülünü Tepeköy Okulu Kazandı

Yarışmanın en büyük sürprizi 3-5 yaş anaokulu grubunda katılan bütün okulların içinde birinciliği Mersin Mezitli iline bağlı en yakın ilçeden 40 km uzakta Torosların eteklerinde bulunan Tepeköy İlkokulunun 87.59’luk puanla kazanmış olması idi. Mezitli belediye başkanı Neşet Tahran’ın talimatı ile Mezitli Belediye Binasında düzenlenen bir törenle ödülleri ve madalyaları Juri başkanı Esin Tutgun tarafından çocuklara ve öğretmenlerine takdim edildi.

Konya PEMA kolejine iki ödül Birden

Yarışmaya anaokulu ve ilkokul kategorisinden olmak üzere iki dalda katılan Konya Pema koleji iki dalda birden üçüncülük kazanarak sürpriz yapmayı başardı. Aydın Başak Koleji öğrencileri ise 6-9 yaş kategorisinde bütün rakiplerini geri bırakarak yılın şampiyonu olmayı başardılar. 3-5 yaş kaegorisi anaokulları ikincilik ödülünü Tuzla Mavi Boncuk Anaokulu kazanırken, 6-9 yaş ikincilik ödülü de İzmir Mutluluk Sanat Atölyesi öğrencilerine gitti.

Bireysel Kategori Ödülleri İçin İstanbul’da Tören Yapılacak.

Okulların ödülleri il il dolaşıp dağıtıldıktan sonra bireysel kategoride yarışan çocukların ödülleri kargo ile yollanması planlanmıştı. Yarışma komitesi tarafından tek tek aranan ve anket yapılan aileler içinde % 95 oy çokluğu sonrasında alınan karar ile bireysel kategoride kazanan çocuklar için Nişantepe Orman Park içinde bulunan Toprak Okulunda açık havada yapılacak bir törenle sahiplerine dağıtılma kararı alındı. Ödüller Tam kapanma sonrasında belirlenecek bir günde orman içinde açık havada pandemi kuralları çerçevesinde yapılacak bir törenle sahiplerine teslim edilecek.







