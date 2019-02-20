Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
sisli
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
102358
ALTIN
229.556
DOLAR
5.3066
STERLİN
6.9077
EURO
6.0186
Olumsuz hava koşulları veri kaybını artırıyor
Olumsuz hava koşulları veri kaybını...
Fenerbahçe'nin Zenit kadrosu belli oldu
Fenerbahçe'nin Zenit kadrosu belli oldu
İBB Çizgi Atölyesi’nde yeni dönem kayıtları başladı
İBB Çizgi Atölyesi’nde yeni dönem...
Büyük Beşiktaş Yürüyüşü Platformu kendini tanıttı
Büyük Beşiktaş Yürüyüşü Platformu kendini...
Günlük cirosu 400 bin lira
Günlük cirosu 400 bin lira
Flaş Haber
Mersin'de feci kaza
Kapat

İBB Çizgi Atölyesi’nde yeni dönem kayıtları başladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Kültür AŞ’nin, genç yetenekleri desteklemek, karikatüre ve çizgi romana olan ilgiyi artırmak amacıyla gerçekleştirdiği Çizgi Atölyesi’nde yeni dönem kayıtları başladı. Mizah, çizim ve yazım yeteneğini geliştirmek isteyen herkes, Çizgi Atölyesi’nde açılacak olan “Karikatür Okulu” ve “Çizgi Roman Okulu”na 1 Mart tarihine kadar başvurabilecek.

İBB Çizgi Atölyesi’nde yeni dönem kayıtları başladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Kültür AŞ’nin, genç yetenekleri desteklemek, karikatüre ve çizgi romana olan ilgiyi artırmak amacıyla gerçekleştirdiği Çizgi Atölyesi’nde yeni dönem kayıtları başladı. Mizah, çizim ve yazım yeteneğini geliştirmek isteyen herkes, Çizgi Atölyesi’nde açılacak olan “Karikatür Okulu” ve “Çizgi Roman Okulu”na 1 Mart tarihine kadar başvurabilecek.

20 Şubat 2019 Çarşamba 13:18
9 Okunma
İBB Çizgi Atölyesi’nde yeni dönem kayıtları başladı

İSTANBUL - İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Kültür AŞ, genç yetenekleri desteklemek ve karikatüre olan ilgiyi artırmak amacıyla “Çizgi Atölyesi” düzenliyor. Çizgi Atölyesi’nde açılacak olan “Karikatür Okulu” ve “Çizgi Roman Okulu”nda, çizim, yazım ve mizah yeteneği olan gençlere, temel eğitim, kompozisyon, anatomi, senaryo ve benzeri konularda dersler verilecek. Her yaş grubuna açık olan Çizgi Atölyesi, Fatih ilçesi Ali Emiri Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

HER ÖĞRENCİYE SERTİFİKA VERİLECEK

Karikatür Okulu’nda, çizim ve mizah yeteneği olan gençlere eğitim verilecek. Ressam-Çizer Şafak Tavkul ve Karikatürist Ahmet Kesgin tarafından verilecek dersler, 2 Mart tarihinde başlayacak ve 19 Mayıs'ta sona erecek. Ders dönemini başarıyla tamamlayan her öğrenciye sertifika takdim edilecek. Ayrıca başarılı öğrencilerin çalışmalarını içeren bir albüm hazırlanıp yayımlanacak.

EĞİTİM 3 MART’TA BAŞLAYACAK

Çizgi Roman Okulu’nda ise çizim ve yazım yeteneği olan gençlere eğitim verilerek kendi çizgi roman kahramanlarını oluşturmaları amaçlanıyor. Dersler, Fehmi Demirbağ'ın yönetiminde, Nedim Polat, Gökhan Gürkan ve Ahmet Sekendiz tarafından verilecek. 3 Mart’ta başlayıp 19 Mayıs’ta sona erecek Çizgi Roman Okulu için, her pazar sabah ve öğle olmak üzere 2 ayrı grup oluşturulacak. Ders süresi 4 saat. Ders dönemini başarıyla tamamlayan her öğrenciye sertifika verilecek. Ayrıca başarılı öğrencilerin çalışmalarını içeren bir albüm hazırlanıp yayımlanacak. Çizgi Roman Okulu’nda verilecek derslerle öğrenciler Güzel Sanatlara da hazırlanacak.

Karikatür Okulu ve Çizgi Roman Okulu’na katılmak isteyenler, 1 Mart tarihine kadar ALO 153’Ü arayarak başvuru yapabilecek.

Katılmak için yaş sınırının olmadığı Çizgi Atölyesi, mizah ve çizim yeteneğini geliştirmek isteyen herkesi bekliyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İBB Çizgi AtölyesiYeni DönemKayıt
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Atilla Çilingir, Samsun’da imza günü düzenliyor
Atilla Çilingir, Samsun’da imza günü düzenliyor
80’ler 90'lar biraz da Noksanlar!
80’ler 90'lar biraz da Noksanlar!
Yabancı öğrenciler, Laodikya'da Antik Çağ'a yolculuk yaptı
Yabancı öğrenciler, Laodikya'da Antik Çağ'a yolculuk yaptı
Doğa dostu ressam Süzet Haklı İKÜSAG’da
Doğa dostu ressam Süzet Haklı İKÜSAG’da
Ozan Arif gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı
Ozan Arif gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı
“Yolu Sevgiden Geçenler” Etkinliği...
“Yolu Sevgiden Geçenler” Etkinliği...
‘Gediz Deltası UNESCO Dünya Doğa Mirası olarak kabul edilmeli’
‘Gediz Deltası UNESCO Dünya Doğa Mirası olarak kabul edilmeli’
Taksim Trio, Akıngüç Sahnesi'nde
Taksim Trio, Akıngüç Sahnesi'nde
Peribacalarındaki otel inşaatında yıkım
Peribacalarındaki otel inşaatında yıkım

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ