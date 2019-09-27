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"Hükümsüz Caz" Sincan Kapalı Kadın Cezaevinde Gerçekleştirildi

Ulusal ve uluslararası platformlarda müthiş bir destek gören ve dünyada cezaevlerinde kadın hükümlüler için gerçekleştirilen 'jazz' içerikli ilk konser projesi olan Hükümsüz Caz’ın Ankara etabı T.C Adalet Bakanlığı ve Türkiye Hollanda Büyükelçiliği’nin katkılarıyla Ankara Sincan Kapalı Kadın Cezaevinde düzenlendi.

"Hükümsüz Caz" Sincan Kapalı Kadın Cezaevinde Gerçekleştirildi

Ulusal ve uluslararası platformlarda müthiş bir destek gören ve dünyada cezaevlerinde kadın hükümlüler için gerçekleştirilen 'jazz' içerikli ilk konser projesi olan Hükümsüz Caz’ın Ankara etabı T.C Adalet Bakanlığı ve Türkiye Hollanda Büyükelçiliği’nin katkılarıyla Ankara Sincan Kapalı Kadın Cezaevinde düzenlendi.

27 Eylül 2019 Cuma 13:19
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"Hükümsüz Caz" Sincan Kapalı Kadın Cezaevinde Gerçekleştirildi

HASRET DİLEK DELİER

ANKARA

Kadınların toplumdan dışlanmaması ve sanatla temas halinde olmaları adına çok önemli bir projeye imza atan Dilek Sert Erdoğan, müthiş enerjisi ile sahnede devleşirken, Hollandalı kadın saksofoncu Sanne Landvreugd muhteşemdi. Müziğin ne kadar evrensel olduğunun resmi yapıldı umut dolu bir tabloya. Kâh coşku dolu, kâh duygu yüklü anlar yaşandı. Kucağında çocuklarıyla oturan kadın mahkumlar caz ile ritm tutarken, hüküm yerini müziğin özgürlüğüne bıraktı.


Yurt Haberler Koordinatörümüz Hasret Dilek Delier'e  konuşan TRT'den tanıdığımız başarılı ve ünlü kameraman Abdullah Aykut, "böylesi güzel ve değerli projeleri ortaya koyan Pınar Ayhan’ı, müthiş sesi ve yorumuyla gönüllere taht kuran Dilek Sert Erdoğan’ı, bu güzel projenin gerçekleşmesine destek olan Adalet bakanlığını, güler yüzleriyle her türlü kolaylığı tanıyan ve tüm iyi niyetleri ile
ev sahipliği yapan, Sincan Kadın Kapalı Cezaevi yönetimini ve personelini canı gönülden tebrik ediyorum" dedi.

Hükümsüz Caz,  27 Eylül'de  İzmir Aliağa Kapalı Kadın Cezaevinde kadın mahkumlarla buluşacak.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Hasret Dilek DelierHükümsüz CazSincan Kapalı Kadın Cezaeviönce VatanJazzAnkara
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