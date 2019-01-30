Holokost İle Yüz Yüze Sergisi

İSTANBUL / AYKUT ÜNKER

Maltepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarımı Bölümü Araştırma Görevlisi Ressam Yusuf Tolga Ünker'in, Holokost ile Yüz yüze Sergisi Açıldı:

“Bir daha yaşanmaması için geçmişle yüzleşilmeli”

"Holokost ile Yüz yüze" sergisi 500. Yıl Vakfı Türkiye Musevileri Müzesi'nde açıldı. Sergi açılışında konuşan Hahambaşı Rav İsak Haleva ve Almanya Federal Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Michael Reiffenstuel, geçmişle yüzleşmenin önemine vurgu yaptı.

Maltepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarımı Bölümü Araştırma Görevlisi Ressam Yusuf Tolga Ünker'in, Yad Vashem ve United States Holocaust Memorial Museum'dan aldığı izinlerle renklendirdiği Holokost fotoğraflarından oluşan "Holokost ile Yüz yüze Sergisi" Almanya Federal Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Michael Reiffenstuel'in sponsorluğunda 24 Ocak Perşembe günü 500. Yıl Vakfı Türk Musevileri Müzesi'nde açıldı, sergi ilk günden itibaren çok büyük bir ziyaretçi tarafından gezilmekte.

Piyanist Renan Koen "Holocaust Remembrance&Before Sleep" çalışmasından dinleti sundu.

Serginin açılışında Türkiye Musevileri'nin Hahambaşı Rav İsak Haleva ve Almanya Federal Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Michael Reiffenstuel birer konuşma yaptı. Piyanist Renan Koen, "Holocaust Remembrance&Before Sleep" çalışmasından dinleti sundu.

Holokost'un başlangıcı kabul edilen Kristal Gece'nin sembol fotoğrafı da renklendirildi.

HAHAMBAŞI RAV İSAK HALEVA:

“DİK DURUŞLARI İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM”

Hahambaşı Rav İsak Haleva, yaptığı konuşmada, yaşananları görsel yolla hatırlamanın önemine vurgu yaparak "Görmek ile işitmek aynı değildir, aynı olmasına rağmen çok şey, gözlerimizle gördüğümüz anda, başka duygular yaşıyoruz" dedi ve ekledi:

"Onun için ben gözlerinize de bakıyorum, herkesin gözünde bir acı var. Bu tabloları biri gördüğünde ister istemez tesir altında kalıyor. "Holokost ile Yüz Yüze' sergisinde paydaş olan insanlık tarihinin bu kapkara dönemiyle yüz yüze gelmekteki dik duruşu nedeniyle Almanya Federal Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Michael Reiffenstuel’a teşekkür ederim. "Çalışmaları için ayrıca Yusuf Tolga Ünker'e ve 500. Yıl Vakfı'na teşekkür ederim. Dilerim ki yüce Tanrı insanlığa bir kez daha böylesine acılar yaşatmasın" dedi.

ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ İSTANBUL BAŞKONSOLOSU

MİCHAEL REİFFENSTUEL: “ACILAR HATIRLANMALI”

Almanya Federal Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Michael Reiffenstuel, sergiye verilen destekle ilgili, "Bu çok yürekten gelen bir istek, çünkü yaşanan acıların hatırlanması gerektiğine inanıyorum, bu yüzden de yapılması gereken ne varsa yapılması gerektiği inancındayım" dedi.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın, "Holokost'ta Almanların Yahudiler'e karşı işlediği korkunç suçlar ülkemize tarihi bir sorumluluk yüklemenin ötesinde siyasi eylem ve kararlarımız için derin bir motivasyondur" sözlerini ileten Reiffenstuel, şöyle devam etti:

"Sanatçı Yusuf Tolga Ünker bu tarihi siyah-beyaz fotoğrafları renklendirerek yaşananları daha somut ve canlı hale getirmek istemiş. Bu fotoğrafların renklendirilmesi yaşananların sadece geçmişte kaldığını değil, günümüzde de yaşanabileceği hissini yaratıyor. Sanatçının buradaki hedefi tarihi gerçekleri daha güçlü şekilde hissetmemize yardımcı olmak ve aynı zamanda böyle bir dehşetin bir daha asla yaşanmamasını sağlamaya katkı yapmak.

Gerçekler bazen şoke edici olabilir ama gerçeklerin görmezden gelinmesi, tekrar yaşanmasına yol açabilir. Böylesine bir insanlık ayıbının tekrar yaşanmaması adına geçmişle yüzleşmeli ve bundan ders çıkarmalıyız" dedi.

Sergide ressam Fikriye Kesti Ünker’in de iki adet suluboya çalışması yer almakta. *Holokost ile Yüz yüze” sergisi 30 Mart'a kadar 500. Yıl Vakfı Türk Musevileri Müzesi'nde sergilenecek ve ziyaretçilere açık olacak. (Aykut Ünker)