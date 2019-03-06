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Haliç Üniversitesi Konservatuarı Halk Müziği Korosu konser verdi

HALİÇ Üniversitesi Konservatuarı tarafından, Öğretim Görevlisi ve Şef Mehmet Erenler yönetiminde Türk Halk Müziği Korosu Konseri gerçekleştirdi.

Haliç Üniversitesi Konservatuarı Halk Müziği Korosu konser verdi

HALİÇ Üniversitesi Konservatuarı tarafından, Öğretim Görevlisi ve Şef Mehmet Erenler yönetiminde Türk Halk Müziği Korosu Konseri gerçekleştirdi.

06 Mart 2019 Çarşamba 13:39
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Haliç Üniversitesi Konservatuarı Halk Müziği Korosu konser verdi

İSTANBUL - Ali Emiri Kültür Merkezi’nde dün akşam Öğretim Görevlisi ve Şef Mehmet Erenler yönetiminde Türk Halk Müziği Korosu Konseri düzenlendi. Haliç Üniversitesi Konservatuarı tarafından halka açık olarak gerçekleştirilen konsere yoğun ilgi oldu.

Uzun yıllar TRT Radyosu’na hizmet vermiş olan Şef Mehmet Erenler, sahneye çıktığında dakikalarca alkışlandı. 50 kişilik bir orkestranın sahne aldığı konser yaklaşık 1 saat sürdü ve 22 eser seslendirildi.

KOROYA GÖNÜLLÜ OLARAK KATILDILAR

Yaklaşık 10 yıldır Haliç Üniversitesi’nde ders verdiğini ifade eden Öğr. Gör. Mehmet Erenler, “Zaman içerisinde birçok öğrenci yetiştiriyoruz, bağlama, repertuar ve solistlik alanında birçok çalışma yapıyoruz. Bugün de o öğrencilerimizle güzel bir konser vermeye çalışacağız. Hazırlık süreci 1-2 ay kadar sürdü” dedi.

Öğrencilerin koroya gönüllü olarak katıldığını da sözlerine ekleyen Erenler, “Bizde zorlama yok. Biz onları teşvik ediyoruz, yönlendiriyoruz. Bütün gençlerimizin başarılarının devamını diliyorum. Ülkemizi kültürel yönden ne kadar fazla temsil edebilirsek o kadar mutluluk duyacağım” diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Haliç üniversitesiHaliç Üniversitesi Konservatuarı Halk Müziği Korosu
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