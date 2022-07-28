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Gizem Kara’dan İsmail YK Şarkısı

Şarkıcı Gizem Kara, sözü ve müziği İsmail YK’ya ait “Nasıl Mutluluklar Dilerim” isimli şarkıyı müzik severlerle buluşturuyor.

28 Temmuz 2022 Perşembe 11:38
Gizem Kara’dan İsmail YK Şarkısı

HABER: DİNÇER KARACALAR

Daha önce yaptığı çalışmalarla milyonlarca kez izlenerek  adından sıkça söz ettiren şarkıcı Gizem Kara, sözü ve müziği İsmail YK’ya ait “Nasıl Mutluluklar Dilerim” isimli şarkıyı Musicom Prodüksiyon  etiketiyle müzik severlerle buluşturuyor.

İsmail YK’nın unutulmaz eserleri arasında yer alan şarkıyı kendine has tarzıyla tekrar yorumlayan Gizem Kara, yapımcılığını Harun Savaş Aksoylu ve Fatih Aksoylu’nun üstlendiği  çalışmasını tüm dijital platformlardan yayınlayacak.Üzerinde titizlikle çalıştığı yeni şarkısının klip çekimleri için İstanbul Eminönü’nü tercih eden Gizem Kara,farklı bir kliple izleyenlerin karşısına çıkacak.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Gizem Karaİsmail YKNasıl Mutluluklar Dilerim
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