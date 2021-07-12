Genç piyano sanatçısına festival ödülü

MUSTAFA YILDIZ

BURSA - Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Devlet Konservatuvarı öğrencisi Seyyah Tatlıdede, 15. Uluslararası Pera Piyano Yarışması’nda iki ödül birden kazanmayı başardı.

BUÜ Devlet Konservatuvarı Piyano Anasanat Dalı Öğrencisi Seyyah Tatlıdede, İstanbul’da gerçekleştirilen 15.Uluslararası Pera Piyano Yarışması’nda En İyi Türk Eseri Yorumcusu ödülüne layık görüldü. Tatlıdede, aynı yarışmanın 15-18 yaş kategorisinde ise gösterdiği performansla ikinci olmayı başardı.

Genç sanatçı adayı, aldığı ödülleri ve mutluluğunu hocaları ile paylaştı. Devlet Konservatuvarı akademisyenlerinden ve Seyyah Tatlıdede’nin öğretmenliğini yapan Prof. Beril Çalgan, öğrencisinin elde ettiği başarı ile gurur duyduklarını söyledi. Tatlıdede de ödüllerin kendisini mutlu ettiğini, ancak sıkı bir disiplin içerisinde eğitimine devam edeceğini söyledi.