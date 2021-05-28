GANCELLİ’NİN SON HİTİ

İSTANBUL

NEDRET HOTUN

Kıbrıs’ta 2014 yılında kurulan Türkçe Rock Grubu Gancelli’nin 'Yeni Bir Dünya İstiyorum’, 'Beni Unut Gitsin' 'İnadına Vur Yüreğim' sonrası yeni teklisi 'Sakıncalı Şehir' tüm dijital platformlarda yayımlandı.

Melodik yapısı, sözleri ve tavrı ile dinleyicisinden tam not alan şarkı Gancelli grup üyelerinin ortak ürünü.

Yönetmenliğini Gancelli'nin üstlendiği yeni şarkının video klibi Lefkoşa'nın arka sokaklarında çekildi. Salih Hasgemici, Ersoy Turhan ve Refik Aydoğan başta olmak üzere birçok isim yer aldı.

Demir bahçe kapısı anlamına gelen “Gancelli”, Vokal+Gitar Ufuk AYDOĞAN, Elektro Gitarda Mert TALUĞ, Bass Gitarda Osman İbrahim ŞEN, Klavyede Mehmet İZBUL ve Davulda Can KELİK’den oluşuyor.

Kayıtları Stüdyo Gelişim'de yapılan Sakıncalı Şehir'in mix ve mastering’i gene aynı stüdyoda Mehmet Ali Akçal, Niyazi Nasıfoğlu tarafından yapıldı.