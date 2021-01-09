Gallery Next “Truhts” Sergisi

İSTANBUL

ZAMBAK KARABAY

Pandemi dönemi açılışı, kurallar dahilinde gerçekleşen sergide 25 sanatçının birbirinden değerli eserleri yer almakta.

Dönem itibari ile ilgi gören sergi, 14 Ocak tarihine kadar Gallery Next’de sanatseverlerin ziyaretine açık.

Sergide eserleri beğeni alan genç sanatçı Yasmin Petorak kendini bize kısaca şöyle tanıttı.

Yasmin Petorak; İsmim Yasmin Petorak. 03.03.2003'te, Frankfurtta doğdum. Sonra Bükreş'e ve daha sonra yine Frankfurt'a, derken Istanbul'a yerleştik.

Sanata da çok değer veren ama ağırlıklı olarak akademik eğitim veren Alev Okullarında 9 sene okudum. Okul hayatında da sanatla iç içe olabilmek için üniversitenin beklenmesi gerekmediğine karar verip, Güzel Sanatlar Lisesine geçtim. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi, Sinema Televizyon bölümü lise 3 öğrencisiyim. 4 sene Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde yaz ve kış tiyatro okullarına devam ettikten sonra, geçen sene Yılmaz Özdil'in "Mustafa Kemal" adlı kitabının Müjdat Gezen tarafından tiyatroya uyarlanmış oyunu "Mustafa Kemal'de" tüm sezon oynadım. 7 yaşımdan beri piyano ve 2 senedir elektro gitar çalıyorum. Kısa filmler çekip, festivallere katılıyorum. Öte yandan senaryolar ve kitap yazıyorum. Resim çizmek vazgeçilmezlerimden. Fotoğraf çekmek ise bir başka tutkum.

Sergide Eserleri Olan Sanatçılar; Alican Üremişler, Aslıhan Özmen, Banu Zamanis Çakır, Burcu Eşiyok, Burçak Yüce, Ceren Avcı, Elif Bahar Ceylan, Erçin Gül, Hüsniye Uğur, Gönül Hüseyin, İbrahim Şimşek (Kaptan), Mahmut Can Akagündüz, Mehmet Ulusoy, Melek Uysal, Melih Deniz Akduman, Meltem Kurtoğlu, Metehan Demirkaynak, Nesrin Mamati, Selin Tunoğlu, Tümay Güneş, Ümran Başkonaklı, Yağmur Bilgen, Yasmin Alhaddad, Yasmin Petorak