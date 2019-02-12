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Fosforlu Cevriye 17 Şubat 2019 Pazar Güzelbahçe Atatürk Kültür Merkezi’nde

Fosforlu Cevriye 17 Şubat 2019 Pazar Güzelbahçe Atatürk Kültür Merkezi’nde

Fosforlu Cevriye 17 Şubat 2019 Pazar Güzelbahçe Atatürk Kültür Merkezi’nde

Fosforlu Cevriye 17 Şubat 2019 Pazar Güzelbahçe Atatürk Kültür Merkezi’nde

12 Şubat 2019 Salı 10:30
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Fosforlu Cevriye 17 Şubat 2019 Pazar Güzelbahçe Atatürk Kültür Merkezi’nde

DİNÇER KARACALAR

Fosforlu Cevriye 17 Şubat 2019 Pazar Güzelbahçe Atatürk Kültür Merkezi’nde

Sizlere daha önce ustalarca beyaz perdeye aktarılmış, şimdi de tiyatro seyircisi ile buluşacak müzikal tiyatro oyunu ‘’Fosforlu Cevriye’den’’ bahsetmek istiyoruz.

Fosforlu Cevriye 17 Şubat 2019 Pazar günü saat 20.00 da muhteşem bir ekiple Güzelbahçe Atatürk Kültür Merkezi’nde sahneleniyor. Bu organizasyonun ev sahipliğini televizyonumuz egeatürk, ATÜRK PRODÜKSİYON VE ORGANİZASYON olarak yapıyoruz. Tuncer Cücenoğlu Hocamızın tiyatro için kaleme aldığı, Mustafa Şahbaz’ın yönetmenliğini yaptığı, Ece Müderrisoğlu’nun başrolünü oynadığı Fosforlu Cevriye, yurtdışında, İstanbul’da, Ankara’da, Bodrum’da ve Kuşadası’nda farklı sahnelerde tekrar tekrar sahneleniyor.

Bu oyunu kaçırmayın deriz. 0 544 2472752 nolu telefonla whatsup üzerinden sınırlı sayıdaki indirimli biletleriniz için bizlere iletişime geçin . Sizlere ayrıca biletix linkini de veriyoruz. Bekleriz..

http://www.biletix.com/mekan/E8/IZMIR/tr

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Anahtar Kelimeler:
Fosforlu CevriyeGüzelbahçe Atatürk Kültür MerkeziHaberlerKültür Sanat
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