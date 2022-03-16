Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 7
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.088,80
ALTIN
902,11
DOLAR
14,70
STERLİN
19,27
EURO
16,19
İstanbul Kültür Üniversitesi 3 Araştırma Görevlisi alıyor
İstanbul Kültür Üniversitesi 3...
Diyanet İşleri Başkanlığı Vaiz alacak
Diyanet İşleri Başkanlığı Vaiz...
TCDD 82 Makinist alacak
TCDD 82 Makinist alacak
Süleyman Demirel Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim Personeli alacak
Süleyman Demirel Üniversitesi Sözleşmeli...
Sağlık Bakanlığı 10.000 sürekli işçi alacak
Sağlık Bakanlığı 10.000 sürekli...
İş fırsatları için hemen tıkla!
Flaş Haber
Kar barajlara yaradı
Kapat

“FEMME” sergisi SIGNATURE ART GALLERY’de açıldı

SIGNATURE ART GALLERY’nin düzenlediği ikinci karma sergi “FEMME” 08 Mart 2022 Salı günü Beşiktaş’ta açıldı.

16 Mart 2022 Çarşamba 19:26
“FEMME” sergisi SIGNATURE ART GALLERY’de açıldı

TOLGA ÜNKER

İSTANBUL

 “DÜNYA KADINLAR GÜNÜ” vesilesiyle düzenlenen sergide, Signature Art Gallery, kadınların güzellik ve duygu dünyalarını çalışmalarına taşıyan sanatçıların eserlerine ev sahipliği yapıyor.

Küratörlüğünü Nadine Kaffel’in üstlendiği ve üç çalışması ile yer aldığı “FEMME” isimli sergide yer alan sanatçılar: Ayla Nazlı, Beyza Ünal, Derya Ahmetbeyoğlu, Elem Türker, Fikriye Kesti Ünker, Hadi Pakati, Handan Kiriş, Pınar Özpolat, Seda Kayatepe, Tulay Ateş,Tunç Aksak.

Sergi, 18 Mart 2022 tarihine kadar gezilebilecek.

Küratör: Nadine Kaffel

Signature Art Gallery, Muradiye Mahallesi, Nüzhetiye Caddesi, Altınordu Apartmanı, No:33 Beşiktaş/İstanbul

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
FEMMESergisiSIGNATURE ART GALLERY
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
SEVDALUK fotograf sergisi sanatseverleri bekliyor
SEVDALUK fotograf sergisi sanatseverleri bekliyor
RESSAM PINAR TINÇ İKİNCİ SERGİSİNİ AÇIYOR
RESSAM PINAR TINÇ İKİNCİ SERGİSİNİ AÇIYOR
Adana'yı 'Tiyatro Festivali' heyecanı sardı
Adana'yı 'Tiyatro Festivali' heyecanı sardı
'Van Shopping Fest' başladı
'Van Shopping Fest' başladı
Kültür ve Turizm Bakanlığı son noktayı koydu; Siloa Yazıtı kanunen verilemez
Kültür ve Turizm Bakanlığı son noktayı koydu; Siloa Yazıtı kanunen verilemez
La Cafferıa Art’ta “8 Mart” Sergisi 
La Cafferıa Art’ta “8 Mart” Sergisi 
Luzart Resim Atölyesi “Vuray Kılınç” Kişisel Resim Sergisi
Luzart Resim Atölyesi “Vuray Kılınç” Kişisel Resim Sergisi
“ILLUSIONS” Sergisi - Galerıe D’Art La Vısıone
“ILLUSIONS” Sergisi - Galerıe D’Art La Vısıone
Zeynep Taşdelen Tenteoğlu imzalı bir “aşk” romanı ile okurlarının karşısına çıkıyor
Zeynep Taşdelen Tenteoğlu imzalı bir “aşk” romanı ile okurlarının karşısına çıkıyor

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma