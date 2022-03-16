“FEMME” sergisi SIGNATURE ART GALLERY’de açıldı

TOLGA ÜNKER

İSTANBUL

“DÜNYA KADINLAR GÜNÜ” vesilesiyle düzenlenen sergide, Signature Art Gallery, kadınların güzellik ve duygu dünyalarını çalışmalarına taşıyan sanatçıların eserlerine ev sahipliği yapıyor.

Küratörlüğünü Nadine Kaffel’in üstlendiği ve üç çalışması ile yer aldığı “FEMME” isimli sergide yer alan sanatçılar: Ayla Nazlı, Beyza Ünal, Derya Ahmetbeyoğlu, Elem Türker, Fikriye Kesti Ünker, Hadi Pakati, Handan Kiriş, Pınar Özpolat, Seda Kayatepe, Tulay Ateş,Tunç Aksak.

Sergi, 18 Mart 2022 tarihine kadar gezilebilecek.

Küratör: Nadine Kaffel

Signature Art Gallery, Muradiye Mahallesi, Nüzhetiye Caddesi, Altınordu Apartmanı, No:33 Beşiktaş/İstanbul