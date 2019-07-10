Edirne’yi lavanta kokusu sardı

YAŞAR ŞENYÜZ / EDİRNE

II. Edirne Lavanta Tarla Günleri kapsamında gerçekleştirilen festival Edirne ve çevre illerde ilgi ile takip edildi. Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ve Edirne Tanıtım Turizm Derneği’nin birlikte, Edirne Valiliği himayeleri ile gerçekleşen festival sayesinde onbinlerce turist sadece Lavanta tarlalarını görmek için Edirne’ye akın etti.

Başarı ile tamamlanan festivalin esas amacı ileride kurulması hayal edilen Lavanta Köyleri’ne ev sahipliği yapmak.

Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’nün bölgede lavanta tarımını geliştirmeye ve model oluşturmaya yönelik çalışmalar sonuç vermeye devam ediyor. Edirne ve Trakya’da yaygınlaştırma, farkındalık yaratma, Edirne’nin tanıtımına katkı için geçen yıl yapılan ve büyük ilgi gören etkinlikleri sürdürebilir kılmak için bu yılda lavanta hasadına denk gelecek şekilde, Edirne Tanıtım ve Turizm Derneği işbirliği ile Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü yerleşkesi ve Karaağaç tarlalarında ‘2. Edirne Lavanta Tarla Günleri’ etkinlikler düzenlenlendi. Pe-Re-Ja ve Ciğerci Bahri Bey’in sponsor olarak katkı verdiği festival de bir çok etkinlik yer aldı.

FESTİVAL EDİRNE VALİLİĞİ HİMAYELERİNDE GERÇEKLEŞTİ

Edirne’de tarımsal çeşitliliği artırma, ekonomik, tarımsal katkı sağlama ve tarım odaklı kültürel, gastronomi turizmine destek amacı ile Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü müdürü Doç. Dr. Adnan TÜLEK ve Edirne Tanıtım Turizm Derneği yönetim kurulu başkanı Bülent BACIOĞLU yapılan bu etkinlikler hakkında bilgi vermek ve görüş almak amacı ile Edirne Valisi Sayın Ekrem CANALP ’e yapılan toplantıda Edirne Valiliği’nin güzel ve başarılı etkinliği destekleyeceği belirtmesi ile. Edirne’nin kültürü, tarihi ve tarımı ile çok yönlü tanıtım yapmasının olumlu olacağına karar verilerek festival çalışmalarına başlanmış.

EDİRNE’DE LAVANTA TARIMINI SÜRDÜREBİLİR OLMASI İÇİN ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Adnan TÜLEK: ‘Tıbbi ve Aromatik Bitkiler bölümümüz ile yaklaşık 6 yıldır yaptığımız çalışmalar ve deneme üretimleri sonucu lavanta bitkisinin hasadına denk gelen dönemde yaptığımız tanıtım ve bilgilendirme çalışmalarımıza ‘Edirne Lavanta Tarla Günleri’ adı altında etkinlikler ekledik. Geçen yıl yaptığımız etkinlikler sonucu lavanta tarımı konusunda farkındalık oluştu. Çocuklarda doğa ve tarım sevgisinin gelişimine katkı sağlandı. Yerel halkın lavanta yetiştiriciliği konusunda ilgisi arttı. Lavanta konusunda yapılacak yatırımın geri dönüşünün olabileceği yerel halk tarafından görüldü. Amacımız Trakya’da özellikle verimi düşük arazilerinde lavanta tarımını sürdürebilir kılıp köylerde üretim, pazarlama döngüsünü teşvik etmeye çalışıyoruz. Geçen yıldan bu yana çok sayıda tarım girişimcisine ve çiftçiye bilimsel destek sağladık. Bir kısım çiftçi ya da çiftçi adayının üretim planlamasına yardımcı olduk. Bu yılda lavanta hasadı döneminde gerçekleştirdiğimiz etkinlikler büyük bir ilgi gördü. Bakanlığımız, valiliğimiz himayesinde gerçekleşen etkinliklerimizi gelecek yıllarda da daha da büyüterek sürdüreceğiz’ diye görüş bildirdi.

ON BİNLERCE KİŞİ TARLALARI ZİYARET ETTİ

TANITIM ANLAMINDA MİLYONLARCA KİŞİYE ULAŞILDI

Edirne Tanıtım Turizm Derneği yönetim kurulu başkanı Bülent BACIOĞLU: Trakya Tarımsal Araştırma Müdürlüğü’nün lavanta tarımı üzerine başlatmış olduğu çalışmalar bizim de dikkatimizi çekti. Edirne’nin tanıtımına farklı bir açıdan destek vermek için enstitümüz ve sektör temsilcileri ile güzel bir işbirliği, eşgüdüm içinde çalışma örneği sergiledik. Geçen yıl etkinliğin planlama aşamasında her iki kurum yaptığı toplantılarla organizasyon şemasını, etkinlik takvimini belirledi ve sektör ile de görüşmeler yapıldı. 30 a yakın gönüllü takımı ile kısa sürede belirlenen takvim çerçevesinde özetle; okul öncesi ve 1. sınıf öğrencilerine yönelik uygulamalı etkinlikler, müzik, gastronomi, drama, fotoğraf ve resim çalışmaları gerçekleştirildi. Etkinliğin ilk gününün sabahında lavanta kokuları içinde yoga egzersizleri, “Edirne Lavanta Kokacak” Projesi açılış programı, Lavanta yetiştiriciliği bilgilendirme konuşmaları, lavanta hasadı ve çiçeklerinden yağ çıkarma etkinlikleri gerçekleştirildi. Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Karaağaç Lokasyonu Lavanta Bahçesin de halka açık etkinlikler, fotoğraf çekimleri, Belediye Bandosu ve roman saz ekibi konserleri, Pe-Re-Ja ve Edirne Tanıtım ve Turizm Derneği stantları ile tanıtım yapıldı. Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Karaağaç Lokasyonu Lavanta Bahçesin de fotoğraf çekimi ve bahçenin gezi için açık tutulması sağlandı.

“HAYALİMİZ EDİRNE’DE LAVANTA KÖYLERİ”

Bacıoğlu; Geçtiğimiz yıl lavanta tarla günlerinin ilkini gerçekleştirdiklerini ve yoğun ilginin ardından bu yıl daha geniş kapsamlı bir programla bir hafta boyunca çeşitli etkinlikler gerçekleştirdiklerini söyledi. Bacıoğlu, ileriki dönemlerde esas hedef ve hayallerinin Edirne’de lavanta köyleri oluşturmak olduğunu. Söyleyerek sözlerini tamamladı.