DÜNYADA İLK VE TEK: GERÇEK YOGA DERGİSİ!

HABER: NEVAL KÜTÜK

Yeni sayıda Yaratıcılık ve Cinsellik Merkezi – Svadhisthana Çakra anlatılmış. Evrensel Etki - Tepki Yasası, Kadın Psikolojisi, Çocuklar için Yoga, Orijinal Yoga Sistemi ve Estetik, Öte Dünya, Şöhret: Nektar mı Zehir mi?, 8. Göz, Gluten Zararlı mı? Yararlı mı?, Herkesin az çok Derdi: Kabızlık, Sıfır Atık, Sağlıklı Beslenme, Uluslararası Yoga Federasyonu Başkanı Akif Manaf’la Söyleşi, Farkındalık Festivalleri ve daha pek kaçırılmayacak içerik var.

Derginin bu ay detaylı anlattığı “Yaratıcılık ve Cinsellik Enerji Merkezi” anlamına gelen Svadhisthana Çakra’yı geliştirme teknikleri de hem pratik hem teorik olarak anlatılmış. Bu enerji merkezi arkadaşlık, yaratıcılık, cinsellik, tutkular, arzular, duygular ve sezgi ile ilgili olup insanın kendisini değerli görmesini, başkalarına açık ve dostça yaklaşmasını sağlıyor. Tüm doğal yaşam meraklılarına duyurulur!

Zengin görselleri, geniş içeriği, pratik ve teorik anlatımları ile bir dergiden çok daha fazlasını veren Yoga Academy Journal’la her konuya evrensel, doğal ve sağlıklı bakış açıları kazanacaksınız.

Yoga Academy Journal editörleri, tamamen uzman Yoga eğitmenlerinden oluşuyor.Tüm bilgileri Orijinal Yoga Sistemi’den yola çıkarak, ilk ağızdan anlatıyor. Derginin danışmanlığını, Yoga ve bireysel gelişim üzerine yayınlanmış 63 eşsiz eseri bulunan Uluslararası Yoga Federasyonu (UYF) Başkanı Akif Manaf yapıyor. 50 yılı aşkın Yoga deneyimi, akıllarda yer eden zarif ve keskin bilgeliği, sözleri ve çok sade, anlaşılır üslubuyla...

Abonesi olup ömür boyu takip etmek isteyeceğiniz bir dergi. ​

www.yogaacademy.com.tr

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