Devrim Erbil & Süleyman Saim Tekcan Sergisi - Ovoo Art

ZAMBAK KARABAY

İSTANBUL



Devrim Erbil ve Süleyman Saim Tekcan ortak sergisi “Sanata İki Bakış” 8 Ocak - 27 Ocak tarihleri arasında sanatseverlere eşsiz bir deneyim yaşatacak.



Devrim Erbil ve Süleyman Saim Tekcan’ın tüm üretim dönemlerine tanıklık etme imkanı sağlayacak olan “Sanata İki Bakış” Sergisi 20 gün boyunca Ovoo Art da sanatseverlerle buluşacak. Galerist Hakan Körpi “Sergide sanatçıların resim, heykel ve özgün baskılarından oluşan eserlerini görme şansına sahip olacaksınız. Tüm Sanatçı ve Sanatseverleri bu güzel sergiyi görmeye davet ediyorum.” dedi.



Sergi, 27 Ocak 2022 tarihine kadar Meşrutiyet Mahallesi, Şair Nigar Sokak, No: 65-67 Nişantaşı - Şişli - İstanbul adresinde açık olacak.