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Devrim Erbil & Süleyman Saim Tekcan Sergisi - Ovoo Art

Nişantaşı’nın yeni sanat galerisi Ovoo Art açılış sergisini Türkiye’nin iki dev sanatçısıyla gerçekleştirdi.

10 Ocak 2022 Pazartesi 13:36
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Devrim Erbil & Süleyman Saim Tekcan Sergisi - Ovoo Art

ZAMBAK KARABAY

İSTANBUL


Devrim Erbil ve Süleyman Saim Tekcan ortak sergisi “Sanata İki Bakış” 8 Ocak - 27 Ocak tarihleri arasında sanatseverlere eşsiz bir deneyim yaşatacak.


Devrim Erbil ve Süleyman Saim Tekcan’ın tüm üretim dönemlerine tanıklık etme imkanı sağlayacak olan “Sanata İki Bakış” Sergisi 20 gün boyunca Ovoo Art da sanatseverlerle buluşacak. Galerist Hakan Körpi “Sergide sanatçıların resim, heykel ve özgün baskılarından oluşan eserlerini görme şansına sahip olacaksınız. Tüm Sanatçı ve Sanatseverleri bu güzel sergiyi görmeye davet ediyorum.” dedi.


Sergi, 27 Ocak 2022 tarihine kadar Meşrutiyet Mahallesi, Şair Nigar Sokak, No: 65-67 Nişantaşı - Şişli - İstanbul adresinde açık olacak.

Önce Vatan Gazetesi

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