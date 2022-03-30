 ‘DAMDAKİ KEMANCI’ 2-3 NİSAN’DA ZORLU PSM’DE

Haber: Nedret Hotun

Sholom Aleichem’in Sütçü Tevye ve Kızları öykülerinden uyarlayarak Joseph Stein’ın yazdığı Broadway’ın en uzun soluklu 15 eserinden biri olan ‘Damdaki Kemancı’ Zorlu Performans Sanatları Merkezi ve Talimhane Tiyatrosu’nun işbirliği ile Güngör Dilmen’in çevirisi ve Mehmet Ergen’in rejisiyle seyirci karşısında olacak. 1905 yılının buhranlı Çarlık Rusya’sı döneminde gelenekle devrim arasında sıkışmış Anatevka adında küçük bir köyde yaşananları konu edinen müzikal 2 ve 3 Nisan’da Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde perde açacak. 60 kişilik bir ekipten oluşan müzikalde Sütçü Tevye karakterine Emrah Eren hayat veriyor.