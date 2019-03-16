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Çanakkale Zaferi Kutlandı...

118-Y Anadolu Yakası Lions Federasyonu Kültür ve Sanat Komitesi Başkanı Zerrin Tever Başkanlığı’nda 14 Mart 2019 Perşembe günü Merkez Kilercibaşı Köşkü’nde “Marmara Bölgesi” baz alınarak yurdun bölgelerini kültürel olarak irdelemek, önemli günlerini, yaşanmışlıklarını ve tarihi geçmişleri yansıtmak amacıyla program gerçekleşti. 

Çanakkale Zaferi Kutlandı...

118-Y Anadolu Yakası Lions Federasyonu Kültür ve Sanat Komitesi Başkanı Zerrin Tever Başkanlığı’nda 14 Mart 2019 Perşembe günü Merkez Kilercibaşı Köşkü’nde “Marmara Bölgesi” baz alınarak yurdun bölgelerini kültürel olarak irdelemek, önemli günlerini, yaşanmışlıklarını ve tarihi geçmişleri yansıtmak amacıyla program gerçekleşti. 

16 Mart 2019 Cumartesi 17:20
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Çanakkale Zaferi Kutlandı...

İSTANBUL

ZAMBAK KARABAY

Etkinlik kapsamında tarihimizin zaferi olan ”Çanakkale Deniz Zaferi” ni Emekli Deniz Amirali Sn.Türker Ertürk Paşa o zorlu ve kabus dolu dönemi halkın içinde bulunduğu sosyo-ekonomik, psikolojik durumu ve kadının kahramanlık destanını konferans olarak sundu.

Büyükçekmece Belediyesi’nin izniyle sahip oldukları Belediye binasında sergilenen “Atatürk’ün Gözleri” adlı resim sergisi bir günlüğüne günün anlam ve önemine dair sergilendi. Programda genç folklor ekibi Çanakkale Zaferini görsel olarak halk oyunları gösterisi ile yaşattılar. Program dahilinde Şehit ve Gazi Ailelerine Destek Komite Başkanı Sn. Fisun Bellisan’ın desteğiyle 40 Gazi misaf olarak etkinlik alanında yer aldı. Bu özel etkinlikte bölgeyelere  ait yöresel yemek çeşitleri sunumu yapılarak program son buldu.


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