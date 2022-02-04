“BENZERSİZ” Sergisi - Galerıe D’Art La Vısıone

ZAMBAK KARABAY

İSTANBUL

Galerıe D’Art La Vısıone, 1 Şubat - 10 Şubat 2022 tarihleri arasında, birbirinden değerli sanatçıların “Benzersiz” adlı Karma Resim Sergisine ev sahipliği yapıyor. Sanatçıların eserleri kalabalık sanatseverler tarafından beğeni aldı.

Pandemi dönemi; gerçekleşen sergide eserleri olan sanatçıları ziyarete gelen sanatseverler sergiyi kurallara uygun olarak gezdiler.

Sergi; her türlü malzemeyle farklı kompozisyon ve yaklaşımlarıyla duygularını kağıt ve tuvale yansıtan, her biri kendi alanında uzmanlaşmış sanatçıları aynı çatı altında topluyor. Usta ve genç sanatçıların kendine özgü tekniğiyle sarmalanmış onca emeğin ve tutkunun aktığı sürprizlerle dolu özgür eserlerini kaçırmamanız dileğiyle...

Sergide Eserleri Olan Sanatçılar; Aysun Özkan, Ayşe Betil, Ayşe Özlem Yüksel, Betül Ketenci, Estella Eskenazi, Habib Sivil, Handan Kiriş, Hatice Küçükçalık, İlknur Akyüz Yağcı, Melda Çetiner, Mert Akay, Şerife Devlet Yılmaz, Yusuf Aktoprak

“Benzersiz” adlı sergisi; Galerıe D’Art La Vısıone’de 10 Şubat 2022 tarihine kadar Vişnezade, Süleyman Seba Cad. No: 58 Beşiktaş’daki adresinde sanatseverlerin ziyaretine açık olacak. Küratör/Yaman Pakdil