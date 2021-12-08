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‘BENİ SAKIN YUMRUKLARDAN’ FESTİVAL PRÖMİYERİNİN ARDINDAN SEZON BOYUNCA İZLEYİCİYLE BULUŞACAK

08 Aralık 2021 Çarşamba 17:36
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‘BENİ SAKIN YUMRUKLARDAN’ FESTİVAL PRÖMİYERİNİN ARDINDAN SEZON BOYUNCA İZLEYİCİYLE BULUŞACAK

HABER: NEDRET HOTUN

İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın (İKSV) 2020 yılında, Türkiye’nin önde gelen kültür-sanat kurumlarından BKM, DasDas, ENKA Sanat ve Zorlu PSM ile birlikte başlattığı ‘Ortak Yapım’ projesi kapsamında sahnelenen ilk oyun Beni Sakın Yumruklardan, Aralık ve Ocak aylarında izleyiciyle buluşuyor. Oyun, 14 Aralık Salı günü Alan Kadıköy’de; 8 Ocak Cumartesi günü ise Zorlu PSM’de sahnelenecek.

Türkiye prömiyeri 19 Kasım’da 25. İstanbul Tiyatro Festivali kapsamında gerçekleştirilen oyunun yapımcılığını İstanbul Tiyatro Festivali üstleniyor. Ceren Ercan’ın yazdığı, Yelda Baskın’ın yönettiği oyunda Yiğit Sertdemir ve Ecem Uzun rol alıyor.

Beni Sakın Yumruklardan, son yıllarda yeni medya üzerinden yaratılan “iptal kültürü”ne mizahçı olmayı deneyen iki insanın gözünden bakıyor. Oyun, yeni medyanın adalet ve değişim üzerinden vaat ettiklerini tartışmaya açıyor. Bir “açık mikrofon” akşamında yolları kesişen farklı kuşaktan iki kişi; kişisel olanın hikâyeleştirilmesi ve mizahın sınırları üzerine düşünmeye başlıyor.

Önce Vatan Gazetesi

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BENİ SAKIN YUMRUKLARDAN FESTİVAL PRÖMİYERİNİN ARDINDAN SEZON BOYUNCA İZLEYİCİYLE BULUŞACAK
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