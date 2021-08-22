AYVALIK 7. AIMA MÜZİK FESTİVALİ SONA ERDİ

Almina Besra BABAR

İSTANBUL

Pandemi sebebiyle geçtiğimiz yıl gerçekleştirilemeyen ve müzikseverlerin büyük bir özlemle beklediği festivalde, tümü ücretsiz olarak gerçekleşen konserler dinleyicilerden yoğun ilgi gördü. Ayvalık 7. AIMA Müzik Festivali, Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası (TUGFO), Anadolu Nefesli Beşlisi, A Capella Boğaziçi, Cello Paradiso, Genç Yetenekler ve Flapper Swing Jazz Band’ın birbirinden renkli konserlerine ev sahipliği yaptı. Sabancı Vakfı’nın ana destekçi olduğu, her konser için farklı destekçilerin katkı sağladığı Ayvalık 7. AIMA Müzik Festivali, Ayvalık Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlendi.

Piyanist ve müzikbilimci Prof. Dr. Filiz Ali öncülüğünde, bugüne dek yüzlerce genç müzisyene destek olan Ayvalık Uluslararası Müzik Akademisi tarafından düzenlenen Ayvalık 7. AIMA Müzik Festivali, bu yıl da klasik müzik severleri farklı gruplarla buluşturdu. Festival, 10-19 Ağustos 2021 tarihleri arasında birbirinden önemli altı ekibin Ayvalık’ın farklı mekânlarında verdiği konserlerine ev sahipliği yaptı. 10 gün boyunca 6 konserde sekseni aşkın sanatçıyı ağırlayan festival, binlerce müzikseveri misafir etti.

Şef Cem Mansur yönetimindeki Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası’nın (TUGFO) konserle açılan festivalde Anadolu Nefesli Beşlisi, A Capella Boğaziçi, Cello Paradiso, Genç Yetenekler Naz İrem

Türkmen (keman) ve Duru Aydın (piyano) ile Flapper Swing Jazz Band dinleyicilerle buluştu. Ayvalık 7. AIMA Müzik Festivali’nin konserleri Ayvalık Amfi Tiyatro, Sabancı Üniversitesi Küçükköy Yaratıcı Teknolojiler Atölyesi Sahnesi, Cunda Taksiyarhis Kilisesi Rahmi M. Koç Müzesi Bahçesi, Alibey Adası Kültür Merkezi, AIMA Haluk Barutçuoğlu Evi ve Ayvalık Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleşti.

Sabancı Vakfı’nın ana destekçiliğinde, Ayvalık Belediyesi’nin önemli katkılarıyla düzenlenen festivalin konserleri Zeynep Ceritoğlu, Boyner Grup, Ergun Melin, Allianz Türkiye ve Pınar sponsorluğunda gerçekleşti. Sabancı Üniversitesi ve Rahmi M. Koç Müzesi’nin mekân sponsorluklarıyla destek verdiği festivalin basın danışmanlığını gönüllü olarak bkz. İletişim üstlendi.