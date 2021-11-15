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“APRICITY” Sergisi - La Visione Art Gallery

La Visione Art Gallery, 13 -18 Kasım 2021 tarihleri arasında, birbirinden değerli sanatçıların “Aprıcıty” adlı Karma Resim Sergisine ev sahipliği yapıyor.

15 Kasım 2021 Pazartesi 16:22
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“APRICITY” Sergisi - La Visione Art Gallery

ZAMBAK KARABAY

İSTANBUL

Sanatçıların eserleri kalabalık sanatseverler tarafından beğeni aldı.
Pandemi dönemi gerçekleşen sergide eserleri olan sanatçıları ziyarete gelen sanatseverler kurallara uygun olarak sergiyi gezdiler.
Sergi; her türlü malzemeyle farklı kompozisyon ve yaklaşımlarıyla duygularını kağıt ve tuvale yansıtan, her biri kendi alanında uzmanlaşmış sanatçıları aynı çatı altında topluyor. Usta ve genç sanatçıların kendine özgü tekniğiyle sarmalanmış onca emeğin ve tutkunun aktığı sürprizlerle dolu özgür eserlerini kaçırmamanız dileğiyle...


Sergide Eserleri Olan Sanatçılar; Azad Jumabayev, Derya Özdoğan, Elif Balcı, Fatih Sabuncu, Kıvanç Nalça, Meli Rümeysa Öztürk, Meltem Akhan, Nezaket Cesur Kırşan, Nuray Yüksel, Rümeysa Alptekin, Semy Sanat By Semra Yıldız, Serkan Çığlı, Şeyma Öngünç, Zeliha Bazoğlu
APRICITY” adlı sergi; La Visione Art Gallery’de 18 Kasım 2021 tarihine kadar Vişnezade, Süleyman Seba Cad. No: 58 Beşiktaş’daki adresinde sanatseverlerin ziyaretine açık olacak. Küratör/Yaman Pakdil

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
La Visione Art GalleryAPRICITY SergisiZambak Karabayönce VatanKarma Resim SergisiAprıcıty
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