Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 16
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1434
ALTIN
527.089
DOLAR
8.6087
STERLİN
12.2105
EURO
10.5031
Metrobüs dış cephe alanları reklam için kiraya verilecek
Metrobüs dış cephe alanları...
Gemi ve iskele büfelerini kiraya verecek
Gemi ve iskele büfelerini...
15 öğretim üyesi alınacak
15 öğretim üyesi alınacak
Işık Üniversitesi öğretim üyesi alacak
Işık Üniversitesi öğretim üyesi...
111 iş yeri satışı yapacak
111 iş yeri satışı...
İş fırsatları için hemen tıkla!

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ’NDEN BİNLERCE CİLTLİK GAZETE ARŞİVİ 

Anadolu Üniversitesi Kütüphanesinin içerisinde binlerce ciltten oluşan gazete arşivi, yazılı basın tarihinin geçmişine ve eski dönemlere ışık tutuyor.

02 Haziran 2021 Çarşamba 14:54
5 Okunma
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ’NDEN BİNLERCE CİLTLİK GAZETE ARŞİVİ 

İSTANBUL

NEDRET HOTUN

Anadolu Üniversitesi, binlerce kitabın yer aldığı kütüphanesinde farklı bir bölüm oluşturarak gazete arşivi hazırladı. Yaklaşık 78 farklı kuruluşa ait eski ve yakın zamanlı gazete sayıları bir araya getirilerek tarihlerine göre bölümlere ayrıldı. Ulusal ve uluslararası birçok gazete ciltlerinin yer aldığı arşiv sayesinde geçmişten bugüne yazılı basın tarihi ve ülke gündemleri hakkında bilgi sahibi olunabiliyor. Toplamda 6 bin 843 cildin yer aldığı arşivin en eski gazetesi ise 1952 yılına ait sayfalarıyla raflardaki yerini koruyor. Yarım asrı geride bırakan tarihi sayfalar, araştırmacılar ve öğrenciler tarafından yoğun ilgi görüyor.

 “Tez ve makale araştırmacıları daha fazla kullanıyor”
Kütüphanede yer alan gazete arşivi hakkında bilgiler veren Anadolu Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Güven Tunçel, ciltleme işleminin yapılması için bir yıl içerisinde çıkan bütün gazete sayılarının tamamlanması gerektiğini belirtti. Arşivde çok eski gazetelerin yer aldığın vurgulayan Tunçel, “Biz gazetelerde genellikle sayı bütünlüğünü arıyoruz. Bir yıl içerisinde 1 Ocak’tan başlayıp 31 Aralık tarihine kadar giden o yıl çıkmış gazetelerin bütün ekleri ve içeriğini tamamladıktan sonra ciltleme işlemine sokuyoruz. Burada önemli olan kullanıcıların, o gazete arşivinde ya da ekinde herhangi bir haberi bulabilmesi ve bunları araştırmalarında kullanabilmesi. Burada bir sistemimiz de var. Onun aracılığıyla kişiler hangi gazeteyi veya yılı arıyorlarsa tespit edilip kat çalışanlarının da yardımıyla aradıkları içeriği bulma şansları oluyor. Bundan 40-50 sene öncesinin gazetesinden bir haberi bugünkülerle kıyaslayabiliyorlar. Bu da doğal olarak insanları sevindiriyor. Özellikle de tez, makale yazan araştırmacıların kullanımı daha fazla oluyor gazete arşivini. Biz de onlara faydalı olmaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
ANADOLU ÜNİVERSİTESİNDEN BİNLERCE CİLTLİK GAZETE ARŞİVİAnadolu ÜniversitesiNEDRET HOTUNönce Vatan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ŞENAY LAMBAOĞLU’DAN HAYAT DEFTERİ
ŞENAY LAMBAOĞLU’DAN HAYAT DEFTERİ
TÜRKİYE’NİN İLK ROBOT OYUNCUSU AYPERA
TÜRKİYE’NİN İLK ROBOT OYUNCUSU AYPERA
AŞI OLANLARA UCUZ KONSER BİLETİ
AŞI OLANLARA UCUZ KONSER BİLETİ
LOUVRE MÜZESİ’NE İLK KADIN YÖNETİCİ
LOUVRE MÜZESİ’NE İLK KADIN YÖNETİCİ
GALERİ DİANİ 15.CONTEMPORARY İSTANBUL’A KATILIYOR
GALERİ DİANİ 15.CONTEMPORARY İSTANBUL’A KATILIYOR
RESİM VE HEYKEL MÜZESİ SONBAHAR İÇİN HAZIRLANIYOR
RESİM VE HEYKEL MÜZESİ SONBAHAR İÇİN HAZIRLANIYOR
Macarların Tasarımları Türkiye’de
Macarların Tasarımları Türkiye’de
“SANATTAN ART-A KALAN” Sergisi & Gallery Next 
“SANATTAN ART-A KALAN” Sergisi & Gallery Next 
Sahaflar Çarşısı’nın 69 yıllık 'Seyir Defteri'
Sahaflar Çarşısı’nın 69 yıllık 'Seyir Defteri'

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma