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“Amore” Sergisi - Galerıe D’Art La Vısıone

Sanatçıların eserleri kalabalık sanatseverler tarafından beğeni aldı.

15 Şubat 2022 Salı 18:04
“Amore” Sergisi - Galerıe D’Art La Vısıone

ZAMBAK KARABAY

İSTANBUL

La Visione Art Gallery, 12 - 21 Şubat 2022 tarihleri arasında, birbirinden değerli yerli ve yabancı sanatçıların “Yansıma” adlı Karma Resim Sergisine ev sahipliği yapıyor. Sanatçıların eserleri kalabalık sanatseverler tarafından beğeni aldı.

Pandemi dönemi sanata gönül vermiş sanatsever topluluğu ile açılan sergi, her türlü malzemeyle farklı kompozisyon ve yaklaşımlarıyla duygularını tuvale yansıtan, her biri kendi alanında uzmanlaşmış sanatçıları aynı çatı altında topluyor. 

Her branşta meslek sahibi sanatçıların kendine özgü tekniğiyle sarmalanmış onca emeğin ve tutkunun aktığı özgür eserleri görülmeye değer.

Sergide Eserleri Olan Sanatçılar; Alev Bilge Kaya, Aslıhan Çiftgül, Aysel Meral Erdoğan, Ayten Demirkan, Ayşe Tamay Görkey, Büşra Özaltın, Cem İsmailoğlu, Dilek Sert, Eda Dönmez, Esra Dirik, Fatma Duman, Görkem Rahmioğlu, Halil Uzay, Hasan Demirali, İrem Gürdal, Lidya Yazmacıyan, Mediha Çetin, Melis Tüzün, Meral Demirel, Meral Erduran, Merve Duman, Merve Keskin, Nalan Aktaş, Özlem Demirli, Saadet Aksu, Saime Ekinci, Selvihan Cevizci, Sevinç Güven, Sohome Decor, Sonıya Yarıkhah, Şüheda Şahin, Tolga Karabulut

Amore adlı sergi, Galerıe D’Art La Vısıone’de 21 Şubat 2022 tarihine kadar Vişnezade, Süleyman Seba Cad. No: 58/1 Akaretler/Beşiktaş’daki adresinde sanatseverlerin ziyaretine açık olacak. Küratör Yaman Pakdil

Önce Vatan Gazetesi

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AmoreAmore SergisiGalerıe DArt La VisioneLa Visione Art GalleryYansımaZambak Karabayönce Vatan
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