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“2nd Group Exhibitione Of Pallet Art Studio” İstanbul La Visione Sanat Art Gallery’de...

La Visione Sanat Art Gallery; küratörlüğünü Gizem Günaçtı’ nın yaptığı, İranlı sanatçıların “2nd Group Exhibitione Of Pallet Art Studio” Palet Sanat Atölyesi 2. Grup Sergisi açılışını 19 Ağustos 2019 Pazartesi günü kalabalık sanatsever davetli topluluğunun izlenimine sundu. 

“2nd Group Exhibitione Of Pallet Art Studio” İstanbul La Visione Sanat Art Gallery’de...

La Visione Sanat Art Gallery; küratörlüğünü Gizem Günaçtı’ nın yaptığı, İranlı sanatçıların “2nd Group Exhibitione Of Pallet Art Studio” Palet Sanat Atölyesi 2. Grup Sergisi açılışını 19 Ağustos 2019 Pazartesi günü kalabalık sanatsever davetli topluluğunun izlenimine sundu. 

15 Eylül 2019 Pazar 19:08
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“2nd Group Exhibitione Of Pallet Art Studio” İstanbul La Visione Sanat Art Gallery’de...

ZAMBAK KARABAY

Sanata gönül vermiş sanatsever topluluğu ile açılan sergi, her türlü malzemeyle farklı kompozisyon ve yaklaşımlarıyla duygularını tuvale yansıtan, her biri kendi alanında uzmanlaşmış İranlı genç sanatçıları aynı çatı altında topluyor. 

Her branşta meslek sahibi İranlı sanatçıların kendine özgü tekniğiyle sarmalanmış onca emeğin ve tutkunun aktığı özgür eserleri görülmeye değer.

Sergide Eserleri Olan İranlı Sanatçılar

Fatemeh Salımıan Rızı, Mahdıyeh Ahmadıany, Mına Abdolsamadı, Maryam Esfandıarı, Hanıyeh Jafarpour, Nazanın Bayramkhanı, Mohammad Mahdı Etemadıpouya, Mohammadreza Shırvanızadehharanı, Mahnaz Mohammadı, Melika Borhanı, Farnaz Sobhanı Mohassel, Shıva Ahmadı, Zahra Drogar, Sattaneh Mehmannavaz, Jaleh Ebadesfahanı, Ali Esfandıarı, Mınoo Azımı, Samaneh Jafarkhanı, Behnoosh Ghadımıvakılı, Negın Haghı, Laya Keshavarz, Mahdıeh Bagherpoor, Shabnam Asgarız Adeh, Leylı Parıshan, Elnaz Molladadeh, Atefe Bagherı, Shakıba Bolhassanı, Maryam Chıvaıe, Vıda Yadegarı, Mahsa Roohnavazsomeh, Hoseın Abedı, Nafıseh Lotfızadeh, Samaneh Memarzadeh Farshchı, Aıda Radbord, Zohreh Sharıfıboroojerdı, Ahmad Oloumı, Elahe Farahı, Asefeh Miralaeı, Hastı Mırzaeı, Abdollah Saffarıan, Roghayeh Hassanpoor, Mılad Fıroozfar, Azadeh Adlparvar, Farzaneh Hajrahımı, Fatemeh Jalalıl, Hengameh Atıghı, Soudabeh Fallahrashkola, Zohreh Sharıfı, Farzaneh Samadı, Fatemeh Afkhamı, Romına Heydarı, Shahnaz Khalılı, Kosar Kooranı, Zeınab Rekabı, Afsaneh Alıpoor, Skandar Salmanpoor, Zohreh Hoseını, Donya Soltandehghan, Seyedeh Fardıs Pourreza Ahmadı, Zeınab Purkomar, Matın Zare Sadr, Samıra Tajk, Hosseın Sayyad Chamanı, Reza Azızı, Monavar Sadat Tekıe, Majıd Hakımına, Marjan Asgarı

Çok sayıda sergiye katılımı bulunan İranlı sanatçıların farklı konudaki eserlerinin sergisi, 26 Ağustos 2019 tarihine kadar sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Zambak KarabayLa Visione Sanat Art GalleryGizem GünaçtıSergiönce Vatan
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