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2022 ALTIN KALEMLER İLKBAHAR PLAKET ÖDÜLLÜ ŞİİR YARIŞMASI BAŞVURUSU ve ŞARTLAR

03 Ocak 2022 Pazartesi 12:13
22 Okunma
2022 ALTIN KALEMLER İLKBAHAR PLAKET ÖDÜLLÜ ŞİİR YARIŞMASI BAŞVURUSU ve ŞARTLAR

HABER: NİHAT İLİKCİOĞLU

Gemlik Haber Gazetesi’nin manevi destekleriyle 2022 Altın Kalemler Plaket Ödüllü Şiir Yarışması düzenleniyor

ŞARTLAR

1-Her şair kısa özgeçmişi ile birlikte sadece 2 eserle katılacaktır. Fazlası dikkate alınmayacaktır

2-Özgeçmişine katıldığı şiirlerin adını, mektup adresini, telefon numarasını ve e mail adresini yazacaktır

3-Şiirlerın altına kesinlikle isim, imza, tarih ve herhangi bir işaret konmayacaktır. Sadece (RUMUZ) konacaktır

Her şairin şiirlerinin altına yazdığı rumuzlar aynı olacaktır ( Rumuzunu unutmayın )

4-Konu serbest olup alıntı, çalıntı ve siyasi içerik taşımayacaktır

5-Her eser, en fazla 6 kıta veya bir sayfayı geçmeyecektir

6-Yarışmacı, bütün masraflar için sadece 100.00 Tl.sı ödeyecektir

7-Özgeçmiş, eserler ve paranın ödendiğini kanıtlayan dekontu { [email protected] } adresine gönderilecektir

8-Bursa ve yakın mesafede olanlar eserlerini ve dekontu Hasan Azkıran'a elden de teslim edebilirler

9-Son katılım 28 Şubat 2022 dir. Bu tarihten sonra katılım kabul edilmeyecektir

10-Katılım ücreti; PTT Gemlik Şubesi Hasan Azkıran adına kayıtlı İBAN:TR600080701115505025940001 numarasına ödenecektir

11-Mart 2022 ay'ı içinde düzenlenecek yemekli toplantı da ödüller sahiplerine dağıtılacaktır

12- Daha detaylı bilgi için Komite Başkanı Hasan Azkıran 0 536 316 37 62 ve Jüri Başkanı Nihat İlikcioğlu'na 0 532 764 44 48 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz

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2022 ALTIN KALEMLER İLKBAHAR PLAKET ÖDÜLLÜ ŞİİR YARIŞMASI BAŞVURUSU Ve ŞARTLAR
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